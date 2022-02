Klimageschichte: Die Megadürre, die vielleicht keine war

Konnte es ein Zufall sein, dass Ägypten etwa zeitgleich in eine Phase der Instabilität rutschte? In der »Ersten Zwischenzeit« von 2181 bis 2055 v. Chr. gab es keine Zentralregierung mehr und mehrere Herrscher konkurrierten miteinander. Es gibt Indizien, dass der Nil ab 2200 v. Chr. weniger Wasser führte. Laut Weiss ist die beste Erklärung dafür, dass die Monsunregen nachgelassen hatten, die den Strom sonst speisten. Weil die Landwirtschaft aber wesentlich von den jährlichen Überflutungen seiner Ufer abhing, deren Schlammfrachten die Felder fruchtbar machten, sowie von einem funktionierenden Bewässerungssystem, sanken die Ernteerträge und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Pharaonen. Manche Ägyptologen wenden dagegen allerdings ein, dass Ägyptens Städte nicht wie die in Mesopotamien verlassen wurden, mochten sich auch die politischen Verhältnisse verändert haben.

Doch die eigentliche Herausforderung, das 4,2-Kilojahr-Ereignis zu erforschen, haben weniger Archäologen, sondern Paläoklimatologen zu bewältigen. Sie versuchen, die klimatischen Veränderungen in einer fernen Vergangenheit zu rekonstruieren. Dazu werten sie Klimaproxies aus. Das sind neben wetterbezogenen Hinweisen in eventuell vorhandenen Textquellen vor allem natürliche »Archive«: Pollen im Sediment eines Sees verweisen vielleicht auf eine üppige Flora in seiner Umgebung; Tropfsteine entstehen, weil Regen in kalkhaltigem Gestein versickert und dabei durch das im Wasser gelöste Kohlendioxid Kalziumkarbonat herauslöst, das gegebenenfalls beim Austritt in eine Höhle Stalagmiten wachsen lässt. An deren Schichtabfolgen kann man dann beispielsweise ablesen, ob Jahre regenarm waren. Der Anteil des schweren Sauerstoffisotops 18O liefert einen Hinweis auf die Temperatur, denn auf Grund seiner höheren Masse verdunstet es nicht so einfach wie das leichtere Sauerstoffisotop 16O und gelangt somit in geringerem Maße in Wolken und Niederschlag.

Solche Archive auszuwerten bedeutet aber auch, die gewonnenen Informationen zu datieren. Eine der genauesten Methoden im geologischen Kontext basiert auf dem radioaktiven Zerfall von Uran in Thorium – sofern das Untersuchungsobjekt ausreichend Uran enthielt und nicht zu stark mit weiteren Substanzen verunreinigt wurde. »Viele der Proxyanalysen, die nun als Beleg einer globalen Megadürre herangezogen werden, waren ursprünglich für andere Untersuchungen gedacht«, kritisiert Stacy Carolin, Paläoklimatologin an der University of Cambridge. Zudem gebe es zu wenig Daten und keine, die für Trockenzeiten in der Zeit vor 4200 Jahre »before present« sprechen.

100 Jahre zu viel!

Das gelte auch für den Stalagmiten aus der Mawmluh-Höhle: »Es gibt dazu nicht viele Uran-Thorium-Altersangaben.« Später habe man andere Stalagmiten der Höhle genauer untersucht. Demnach datiert die im Tropfstein ablesbare Dürrezeit auf 4300 Jahre »before present«. »Das sind 100 Jahre zu viel!«, sagt Carolin. Etliche Expertinnen und Experten halten das Stalagmitenarchiv der Mawmluh-Höhle daher für unzuverlässig.

Weiss bestreitet dies. »Das 4,2-Kilojahr-Ereignis, das dort dokumentiert ist, wurde in den letzten zehn Jahren auf der ganzen Welt immer wieder und mit einer hohen Datendichte nachgewiesen.«

Viele Forscher warnen zudem, dass bei der Datierung geologischer Archive aus jener erdgeschichtlichen Phase Fehlerspannen von Jahrhunderten nicht ungewöhnlich seien. Bruce Railsback, Geochemiker an der University of Georgia in Athens, stellte fest, dass aus diesem Grund Dürrephasen, die Jahrhunderte vor oder nach der Zeit vor 4200 Jahren stattfanden, als Beweis für das 4,2-Kilojahr-Ereignis interpretiert wurden.