Interview: Korallen als Klimatagebuch

Herr Wu, was erzählen Korallen über das Klima der Vergangenheit?

Henry C. Wu: Am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) arbeiten wir mit Hartkorallen, die bis zu fünf Meter große Strukturen bilden. Diese so genannten massiven Korallen können gut 500 Jahre alt werden und wachsen kontinuierlich. Dabei filtern sie Nährstoffe und andere gelöste Substanzen aus dem Meerwasser, dessen Zusammensetzung auf diese Weise in ihrem Skelett gespeichert wird. Somit zeichnen sie etwa die Temperatur und den Salzgehalt des Ozeans auf. Der Vorteil von Korallen ist, dass sie es uns erlauben, saisonale Veränderungen nachzuvollziehen. Manche wachsen 1,5 Zentimeter pro Jahr – was ziemlich schnell ist für diese Tiere. Analysiert man jeden Millimeter des Skeletts, erhält man eine monatlich aufgelöste Klimageschichte.

Wie genau funktioniert dieses »Korallenthermometer«?