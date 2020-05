Evolution: Hummeln, die heimlichen Supergärtner

Aber warum versetzt das Knabbern die Pflanzen in eine Art Blühturbo? Bekannt ist, dass Pflanzen unter Stress etwa durch Verletzungen so genannte Notblüten ausbilden, um vor ihrem drohenden Tod Samen zu bilden und damit die Fortpflanzung über das eigene Leben hinweg zu sichern. Allerdings kann das hier nicht die alleinige Erklärung sein. Denn auch die Forscher versuchten, durch Einschnitte an den Pflanzen mit Hilfe von Rasierklingen den Hummel-Effekt nachzuahmen. Das klappte aber nicht im gleichen Ausmaß, wie es die Hummeln vermochten. Es scheint, es ist ein »hummelspezifischer Faktor im Spiel«, formulieren die Studienautoren vorsichtig.

Der an der Queen Mary University in London lehrende Ökologe Lars Chittka hält es in einem ebenfalls in »Science« erschienenen Kommentar zur Studie für möglich, dass die Hummeln mit ihren Beißattacken den Pflanzen Chemikalien injizieren, die das rasche Erblühen fördern. »Wenn dem so ist, könnten Wissenschaftler den Traum eines jeden Gärtners auf die Spur kommen« und die molekularen Signalketten entschlüsseln. Wer weiß, vielleicht können eines Tages auch menschliche Supergärtner das Erblühen ihrer Pflanzen steuern.

Ob die angeknabberten Pflanzen ihrerseits einen Vorteil von dem Blühturbo haben, ist ungewiss. Vielleicht ermöglicht er es ihnen, bestäubt zu werden, während ein Überangebot von Bestäubern herrscht. Vielleicht können sie sich aber der Manipulation der Hummeln einfach nur nicht erwehren. An sich ist im Nachteil, wer viel früher Blüten treibt als das Gros seiner Artgenossen. Denn es ist dann schwerer, befruchtungsfähige Partner zu finden.

Aus ökologischer Sicht könnte aus der anfänglichen Beobachtung von Hummeln, die an Blättern knabbern, eine weit reichende Erkenntnis erwachsen sein: Dass zumindest manche Tierarten aktiv etwas der klimawandelbedingten Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen entgegensetzen können. Das sei eine »ermutigende Interpretation der neuen Erkenntnisse«, schreibt Chittka.