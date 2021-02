Ständige Anpassung: Die Evolution des Menschen hat nie aufgehört

Vom Läufer zum Sitzer?

Wenn sich evolutionäre Gleichgewichte binnen nur weniger Generationen verschieben können und die Kultur eine so wichtige Rolle spielt – wieso hat sich der menschliche Körper dann noch immer nicht an den industriellen Lebensstil angepasst? Unser Körper ist noch auf Jagen und Sammeln eingestellt, was wir dagegen vor allem tun, ist: sitzen. Um sich mit reichlich Nahrung zu versorgen, genügen ein paar Schritte zum Kühlschrank oder zum nächsten Supermarkt. Der daraus resultierende Bewegungsmangel macht uns krank. Immer mehr Menschen weltweit sind übergewichtig oder haben Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut der WHO zählt Diabetes mittlerweile sogar zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Wird sich das in den nächsten Jahrzehnten ändern? Können unsere Urenkel Fastfood essen und netflixen, ohne dick und krank zu werden?

Meyer hält das für unwahrscheinlich. »Wir leben ja erst seit kurzer Zeit in diesem Überfluss.« In gewisser Weise bewirke unser Lebensstil aber durchaus einen Selektionsdruck. So könnten Menschen, die auf Grund einer bestimmten Mutation trotz Übergewicht keinen Diabetes entwickeln, im Vorteil sein. Andererseits setzen viele dieser Zivilisationskrankheiten erst ein, wenn wir uns ohnehin nicht mehr fortpflanzen können, zumindest für Frauen gilt das. Deshalb sind diese Nachteile für die Evolution gewissermaßen unsichtbar. Hinzu kommt das Phänomen der antagonistischen Pleiotropie. Es bedeutet: Dieselben Gene, die im fortgeschrittenen Alter Krankheiten wie Diabetes oder Krebs hervorrufen, bescheren Menschen in jüngeren Jahren vielleicht eine höhere Fitness. Auch das könnte erklären, warum scheinbar ungünstige genetische Veranlagungen noch nicht ausgestorben sind.

»Der größte Eingriff, den der Mensch in die Evolution macht, ist die Entscheidung, mit wem er sich fortpflanzt«, sagt Meyer. Und die Partnerwahl sei alles andere als zufällig. »Große Menschen haben in der Regel große Partner. Noch enger ist die Korrelation des IQs«, sagt Meyer. In seinem Buch »Adams Apfel und Evas Erbe« befasst sich der Evolutionsbiologe unter anderem mit der Frage, ob es so etwas wie universelle Schönheitsideale gibt. »Die meisten Menschen sind überraschend unsymmetrisch«, sagt er. Erfolgreiche Fotomodelle seien hingegen viel symmetrischer. Auch Studien aus der Tierwelt sprechen dafür, dass Symmetrie ein Zeichen genetischer Qualität ist. Unreine Haut gilt Meyer zu Folge hingegen in fast allen menschlichen Gesellschaften als etwas nicht Attraktives. Möglicherweise ist das aber nicht nur genetisch bedingt, sondern auch von äußeren Einflüssen abhängig, wie etwa der Besiedlung mit Mikroben oder Parasiten, die sich im Lauf des Lebens ändern kann.

Auch Parasiten spielen eine Rolle

In der Geschichte gibt es zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie eng unser Schicksal mit Viren, Bakterien und anderen Parasiten verwoben ist. Schätzungsweise ein Drittel der europäischen Bevölkerung starb im Mittelalter an der Pest. Und ohne Malaria und Gelbfieber wäre die europäische Kolonisierung des amerikanischen Kontinents vermutlich anders verlaufen. »Möglicherweise war die Malaria die höchste evolutionäre Hürde für unsere Spezies«, schreibt der kanadische Historiker Timothy C. Winegard in seinem Buch »Die Mücke«. Weil sie schon länger mit dem Malariaparasiten Plasmodium falciparum zu kämpfen hatten, trugen Südeuropäer und Menschen aus dem afrikanischen Raum zum Teil schützende Mutationen. Die indigene Bevölkerung hingegen verfügte über keinerlei Immunität und wurde von der Tropenkrankheit, die die Einwanderer mitbrachten, regelrecht dahingerafft.