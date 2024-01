Kosmologisches Prinzip: Großer Ring im Universum gibt Rätsel auf

Unser Universum ist isotrop und homogen, so will es das kosmologische Prinzip. Das bedeutet, dass es sich unabhängig von Beobachtungsrichtung und -standpunkt immer gleich darstellt, auf großen Maßstäben ist die Materie im All gleichmäßig verteilt. Schätzungen zufolge sollte es deshalb keine Strukturen geben, die größer als 1,2 Milliarden Lichtjahre sind. Nun allerdings stellt ein Fund das kosmologische Prinzip in Frage: Wie Alexia Lopez von der englischen University of Central Lancashire vor Kurzem auf einer Tagung bekannt gab, hat sie zusammen mit Kollegen eine Art großen Ring aus Galaxien im Universum gefunden, dessen Durchmesser rund 1,3 Milliarden Lichtjahre beträgt. Das Ergebnis ist noch nicht in der Fachpresse veröffentlicht und unabhängig begutachtet worden.

Dieser »Große Ring« (englisch: »Great Circle«) soll sich zwischen dem Sternbild Bärenhüter und der Deichsel des Großen Wagens befinden. Der Ring ist laut Analyse der Wissenschaftler kein perfekter Kreis, sondern eher spiralförmig, und zeigt wie ein Korkenzieher in Richtung Erde. Der Große Ring ist für uns nicht sichtbar, da er zu lichtschwach ist, doch würde sein Durchmesser von 1,3 Milliarden Lichtjahren an unserem Himmel dem Durchmesser von 15 Vollmonden entsprechen.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Wie wird die Deutsche Bahn wieder zuverlässiger? Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Ganz in der Nähe dieses Großen Rings hatten Alexia Lopez und ihre Kollegen bereits vor einigen Jahren eine weitere Riesenstruktur im All entdeckt: einen Großen Bogen (»Great Arc«) aus Galaxien mit einer Länge von 3,3 Milliarden Lichtjahren. Laut Lopez sind beide Strukturen nur 12 Grad am Himmel voneinander entfernt und haben eine ähnliche Rotverschiebung von rund 0,8. Das heißt: Der Große Ring und der Große Bogen sind heute rund 9,2 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt und sandten somit ihr Licht aus, als das Universum nur etwa halb so alt war wie heute.