Ernährung: Lässt sich unser Geschmackssinn überlisten?

Frühstückszerealien am Morgen, zum Mittagsimbiss einen Softdrink, nachmittags die Torte, als Betthupferl einen Fruchtjogurt – wer sich so den Tag über ernährt, überschreitet sein Limit an verträglichem Zucker. Und das tun viele Deutsche. Lediglich fünf Prozent der täglich aufgenommenen Energiemenge sollte aus zugesetztem Zucker stammen, laut dem Max-Rubner-Institut (MRI) am Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel sind es in der Realität jedoch durchschnittlich 13 bis 14 Prozent. Ähnlich sieht es beim Salz aus. Fünf bis sechs Gramm Kochsalz täglich gelten als Richtwert, rund drei von vier Deutschen überschreiten diese Grenze teils erheblich, so haben MRI-Forscher berechnet. Vor allem Brot und Brötchen, aber auch Käse, Wurst und Fertiggerichte sind oft stark gesalzen. Die Folgen eines dauerhaft hohen Zucker- und Salzkonsums: Übergewicht, Diabetes, Herzkrankheiten.

Mediziner, Verbraucherschützer und zunehmend auch die Bundesregierung mahnen darum, Zucker und Salz in Lebensmitteln endlich zu reduzieren. Doch was erstmal einfach klingt, ist hochkomplex. Denn: Zucker und Salz haben neben ihrem Beitrag zum Geschmack konservierende Wirkungen. Zudem wirken sie sich auf Struktur, Textur und Volumen von Jogurt, Brot oder Käse aus. Gleichsam soll das Lebensmittel am Ende vom Verbraucher gemocht werden. Weil man Salz und Zucker also nicht einfach weglassen kann, sehen einige Forscher darum die Lösung des Problems im Einsatz von so genannten Geschmacksmodulatoren. Sie suchen also nach Süß- und Salzverstärken, die helfen könnten, Kochsalz und Zucker einzusparen. Und das ist vor allem möglich, weil in den letzten 20 Jahren erhebliche Fortschritte bei der Erforschung der molekularen Details des Schmeckens gemacht worden sind.

Die Mechanismen des Salzgeschmacks hat im Jahr 2010 Charles Zuker, Neurobiologe an der Columbia University aufgedeckt: Spezielle, in den Zellmembranen der Zunge sitzende Ionenkanäle (ENaC) übermitteln Salzsignale an das Gehirn. Das positiv geladene Natrium aus Kochsalz (Natriumchlorid) strömt durch den Kanal und verändert so die elektrische Ladung der Zelle, was schließlich eine Reizweiterleitung an den Nerven auslöst.

Weniger is(s)t mehr?

Seither sind verschiedene Forschergruppen auf der Suche nach Salzverstärkern. Am Deutschen Institut für Ernährungsforschung (Dife) wurden etwa Substanzen getestet, die den Natriumfluss durch den Ionenkanal ENaC vergrößern und so das Salzempfinden steigern. Jedoch: »Die Effekte auf die Salzwahrnehmung waren nicht übermäßig groß und darum wenig zufrieden stellend«, meint der Biologe Maik Behrens, der ehemals am Dife forschte und jetzt an der TU München arbeitet. Derzeit würden darum auch grundlegende Fragestellungen untersucht, etwa: »Kann man den Salzrezeptor überhaupt weiter öffnen, oder leitet er bereits maximal die Natriumionen?«, so Behrens.