Long Covid: Mitochondrien unter Verdacht

Ein Teil derer, die an Covid erkranken, kommt langfristig nicht mehr richtig auf die Beine. Betroffene leiden manchmal auch noch nach Monaten oder gar Jahren unter Symptomen wie Husten, Kurzatmigkeit oder Konzentrationsstörungen. Ein typisches Merkmal dieser Long Covid genannten Symptomatik ist die »Fatigue«, eine krankhafte Erschöpfbarkeit. Oft verschlimmern sich alle Beschwerden, wenn Betroffene sich angestrengt haben – ob körperlich oder geistig. In schweren Fällen reicht dafür schon der Gang zum Briefkasten oder ein längeres Gespräch.

Diese Verschlechterung des Zustands nach Aktivität heißt in der Fachsprache »Belastungsintoleranz«. Forschende um Brent Appelman vom Amsterdam University Medical Center wollten herausfinden, was bei Betroffenen infolge von Anstrengung im Körper passiert. Die Ergebnisse erschienen Anfang Januar 2024 im Journal »Nature Communications«. Das Team um Appelman hatte 25 Long-Covid-Erkrankte, die bereits seit mehr als sechs Monaten an den Langzeitfolgen litten, eine kurze Sporteinheit absolvieren lassen: 15 Minuten auf dem Fahrrad-Ergometer. Zum Vergleich sollten auch 21 Gesunde radeln, die sich nach einer Covid-Erkrankung längst wieder vollständig erholt hatten.

Eine Woche zuvor hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Blut sowie Proben des Oberschenkelmuskels aller Versuchspersonen untersucht. Einen Tag nach dem Workout auf dem Ergometer schauten sie sich beides erneut an. Bei den Long-Covid-Erkrankten zeigten sich zu beiden Zeitpunkten Auffälligkeiten, nach dem Sport hatten diese sich verschärft. »Wir haben verschiedene Anomalien im Muskelgewebe der Patienten festgestellt. Auf zellulärer Ebene sah man, dass die Mitochondrien, auch bekannt als die Energiefabriken der Zelle, in den Muskeln weniger gut funktionieren und weniger Energie produzieren«, sagt Rob Wüst, Professor am Department of Human Movement Sciences der Freien Universität Amsterdam und Teil des Teams. Die Mitochondrien wandeln Zucker und Sauerstoff in Energie um und stellen sie dem Körper im Normalfall in Form von Adenosintriphosphat (ATP) bereit. Dieser Vorgang ist bei Long-Covid-Betroffenen offenbar gestört.