Mund-Nasen Schutz: Masken schützen vor Covid-19

Störfaktor Mensch

Solche Studien allerdings basieren auf der Annahme, dass die Maskenpflicht durchgesetzt wird und die Leute den Mund-Nasen-Schutz korrekt tragen. Weiterhin fallen die Maskenvorgaben oft mit anderen Veränderungen zusammen, zum Beispiel die Begrenzung der Teilnehmer von Versammlungen. Während die Einschränkungen aufgehoben werden, könnten weitere Beobachtungen diese Effekte voneinander trennen, erklärt Grabowski. »Es wird leichter zu erkennen, was welche Ursache hat.«

Während Fachleute viele der Störfaktoren in menschlichen Populationen nicht kontrollieren können, geht das in Tierversuchen sehr wohl. Eine Arbeitsgruppe um die Biologin Kwok-Yung Yuen von der University of Hong Kong hielt infizierte und gesunde Hamster in benachbarten Käfigen, einigen von ihnen getrennt durch eine Barriere aus einem Mund-Nasen-Schutz. Ohne eine solche Barriere steckten sich zwei Drittel der gesunden Tiere mit Sars-CoV-2 an, berichtet sie in der Veröffentlichung vom Mai dieses Jahres. Dagegen infizierten sich nur 25 Prozent der durch die Maske geschützten Tiere, und sie wurden auch weniger schwer krank als die ungeschützten Tiere.

»Wie gut muss die Beweislage sein?« (Baruch Fischhoff)

Die Ergebnisse verleihen dem sich bildenden Konsens Gewicht, dass Masken nicht nur die Allgemeinheit schützen, sondern auch diejenigen, die sie tragen. Die Arbeit deutet außerdem einen weiteren potenziell hilfreichen Gedanken an: »Maskierung schützt möglicherweise nicht nur vor der Ansteckung, sondern auch vor schweren Verläufen der Krankheit«, sagt Monica Gandhi, Infektionsmedizinerin an der University of California in San Francisco.

Gandhi ist Koautorin einer Veröffentlichung von Ende Juli, die nahelegt, dass Masken die Virusdosis verringern, die man abbekommt, und das führt zu einem schwächeren oder gar asymptomatischen Verlauf der Krankheit. Eine höhere Virusdosis dagegen verursacht eine heftigere Immunreaktion, vemutet sie. Gandhi und ihre Kollegen analysieren derzeit den Anteil der Krankenhauseinweisungen bei Covid-19 vor und nach der Maskenpflicht in 1000 US-Bezirken. So wollen sie herausfinden, ob die schweren Verläufe nach der Maskenpflicht tatsächlich zurückgingen.

Gandhi schlägt einen anderen möglichen Nutzen vor: Wenn weniger Menschen schwer erkranken, dann könnte das helfen, die Immunität der Gesamtbevölkerung zu erhöhen, ohne dass die Belastung durch schwere Verläufe und Tod in gleichem Maß mit steigt. »Könnte es für den allgemeinen Schutz eine gute Idee sein, die Rate an asymptomatischen Infektionen hochzutreiben, während wir auf einen Impfstoff warten?«, fragt sie.

Zurück zur Ballistik

Die Maskendebatte hängt eng mit einer anderen kontroversen Frage zusammen: Wie reist das Virus durch die Luft, um Ansteckungen zu verursachen? Wenn eine Person atmet, spricht, niest oder hustet, fliegt eine Wolke feiner Teilchen davon. Einige sind groß, manchmal sogar sichtbar, und man nennt sie Tröpfchen. Andere sind mikroskopisch klein und fallen unter die Bezeichnung Aerosol. Viren wie Sars-CoV-2 reisen in diesen Teilchen als Anhalter mit. Ihre Größe bestimmt, wie weit die Krankheitserreger kommen.

Tröpfchen schießen durch die Luft und landen auf anderer Menschen Auge, Mund oder Nase und verursachen dort eine Infektion. Aber die Schwerkraft zieht sie schnell zu Boden. Im Gegensatz dazu schweben Aerosole Minuten oder gar Stunden in der Luft und verbreiten sich in einem ungelüfteten Raum wie Zigarettenrauch.

Was sagt das über die Fähigkeit von Masken aus, Sars-CoV-2 daran zu hindern, sich zu verbreiten? Das Virus selbst hat nur einen Durchmesser von 0,1 Mikrometer. Aber da Viren den Körper nicht als isolierte Teilchen verlassen, muss eine Maske Teilchen dieser Größe nicht aufhalten, um effektiv zu sein. Relevanter sind die pathogentransportierenden Speichelpartikel, deren Größe von 0,2 bis zu Hunderten von Mikrometern reicht. Die Mehrzahl sei etwa einen bis zehn Mikrometer groß und kann lange Zeit in der Luft schweben, sagt Jose-Luis Jimenez, Umweltchemiker an der University of Colorado in Boulder.

Fachleute sind sich noch unsicher, welche Partikelgröße für die Übertragung von Sars-CoV-2 am wichtigsten ist. Manche streiten sich sogar darüber, wo die Grenze zwischen Tröpfchen und Aerosol verläuft. Aus dem gleichen Grund ist bisher unklar, welches der Hauptweg für die Übertragung der Grippe ist – und das wird schon viel länger erforscht.

Viele glauben, dass vor allem eine asymptomatische Ansteckung die Pandemie antreibt, was bedeuten würde, dass das Virus nicht typischerweise durch Husten oder Niesen verbreitet wird. Nach dieser Argumentation wären die kleinen Aerosolteilchen der bedeutendste Übertragungsmechanismus. Deswegen lohnt es sich anzugucken, welche Masken Aerosole stoppen.

Wie hält man ein Aerosol auf?

Auch gut sitzende FFP2-Masken schaffen in der Wirklichkeit nicht die 95 Prozent Filterleistung, für die bei ihnen angegeben wird. Sie fangen etwa 90 Prozent aller Teilchen größer als 0,3 Mikrometer ab. Laut unveröffentlichten Untersuchungen halten solche Masken ohne Ausatemventile etwa den gleichen Anteil der Aerosole zurück. Über Stoffmasken und den medizinischen Mund-Nasen-Schutz ist viel weniger bekannt.

In einem Übersichtsartikel über Beobachtungsstudien schätzt ein internationales Team, dass Mund-Nasen-Schutz und vergleichbare Stoffmasken zwei Drittel der Teilchen abfangen. In unveröffentlichten Arbeit stellten Linsey Marr und ihr Team vom Virginia Tech in Blacksburg fest, dass sogar ein Baumwollshirt die Hälfte aller eingeatmeten Partikel mit zwei Mikrometer Durchmesser abfängt – und 80 Prozent der ausgeatmeten. Wenn man zu Aerosolen mit vier bis fünf Mikrometer Durchmesser kommt, blockiert fast jeder Stoff 80 Prozent der Teilchen in beiden Richtungen, sagt sie.

Mehrere Stoffschichten seien effektiver, und je dichter sie gewebt seien, desto besser. Eine andere Studie fand, dass Masken mit Schichten aus unterschiedlichen Materialien – zum Beispiel Baumwolle und Seide – Aerosole effektiver abfangen als solche aus einem Material.