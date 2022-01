Meditation: Wie Achtsamkeit wirkt

Zeidan kann sich gut vorstellen, dass es hier Parallelen gibt. Das Erlebnis gleiche einer Art »Restart-Mechanismus«. Er vermutet, dass dieser Neustart entweder durch eine Atemtechnik oder mit Hilfe eines Psychedelikums ausgelöst werden kann und die Versuchsperson oder den Patienten »aufweckt«. Dann kämen die Menschen mit einer völlig neuen Perspektive aus der Erfahrung heraus.

Die Studien diesbezüglich befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium. Wie so oft besteht die Herausforderung nun darin, die Forschung voranzubringen, aber gleichzeitig den Hype zu bremsen. »Achtsamkeit ist aus vielen Gründen sehr viel versprechend«, betont Van Dam. Allerdings sei die Technik weder für jeden geeignet noch eine schnelle Lösung für Probleme.

Erholung von der Coronakrise

Die aktuelle Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen wirken sich stark auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung aus. Viele Menschen waren während der Lockdowns sozial isoliert; Mitarbeiter des Gesundheitswesens erlebten großen Stress bei der Arbeit. Etliche hatten Angst, an dem Virus zu erkranken, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder den Zusammenbruch ganzer Wirtschaftszweige mitzuerleben. Die Seuche inklusive der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus greifen also auf vielfältige Weise die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen an.

Fadel Zeidan, Leiter des Zentrums für Achtsamkeit an der University of California in San Diego (UCSD), rechnet mit einem Anstieg der Drogenabhängigkeit und der Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) im Zusammenhang mit der Pandemie. Erste Studien bestätigen dies. Eine Umfrage hat ergeben, dass nach der strengen Abriegelung Chinas die PTBS-Rate unter Erwachsenen in 31 Provinzen fast 80 Prozent erreichte. Schätzungen zufolge war fast ein Drittel der Erwachsenen in den USA und Italien in ähnlicher Weise betroffen.

Könnte Achtsamkeitstraining den Menschen helfen, solche Ausnahmesituationen besser zu überstehen und sich danach zu erholen? Bisher gibt es kaum eindeutige Belege dafür. Immerhin ergab eine Umfrage unter Tausenden von Menschen in Italien im März und April 2020, als das Land abgeschottet war, dass die von Natur aus Achtsamen weniger psychische Probleme zeigten. Ihre Stärke besteht darin, zwar auf ihre Wahrnehmungen zu achten, diese aber nicht zu bewerten.

Der Vorteil der Achtsamkeitsmeditation während einer Pandemie ist, dass online geführte Trainings ähnlich gut funktionieren wie Sitzungen vor Ort. Mehrere Forschungszentren, darunter das von Zeidan und das Oxford Mindfulness Centre in Großbritannien, bieten seit dem Lockdown im März 2020 kostenlose Online-Achtsamkeitssitzungen an. Zehntausende von Menschen nutzten diese Angebote. Auf der Grundlage von unveröffentlichten Daten von 400 Teilnehmern kommt Zeidan zu dem Schluss, die Sitzungen am Sanford Institute for Empathy and Compassion der University of San Diego hätten erfolgreich Stress, Depressionen und Ängste reduziert. Die Teilnehmer berichten auch, dass sie sich weniger einsam fühlen und mehr soziale Kontakte pflegen.

Nicholas Van Dam von der University of Melbourne in Australien ist der Meinung, dass das Coronavirus nicht nur den Bedarf an emotionaler Unterstützung erhöht habe, sondern die Menschen auch dazu gebracht hätte, sich zu überlegen, was in ihrem Leben wirklich wichtig ist. »Manchen hilft die Achtsamkeitsmeditation dabei, einige der großen Fragen zu beantworten«, sagt er. Dies kann dazu beitragen, aus einer Krise gestärkt hervorzugehen.