Drogen: Zauberpilze im Selbstversuch

Wertlos, erschöpft, traurig und abgeschnitten von der Welt: So fühlen sich viele, die an einer Depression leiden. Die Erkrankung betrifft schätzungsweise rund 320 Millionen Menschen weltweit; behandeln lässt sie sich mit Psychotherapie und mit Antidepressiva. Auf Letztere spricht allerdings etwa ein Drittel der Betroffenen nicht an, die Gründe dafür sind noch nicht abschließend verstanden.

Ausgerechnet eine Hippiedroge weckt deshalb nun neue Hoffnung: Psilocybin. Der Wirkstoff aus halluzinogenen Pilzen löst Zustände aus, die einem LSD-Rausch ähneln. Eine Kombination aus Psychotherapie und der bewusstseinsverändernden Substanz könnte gerade jenen Patienten helfen, bei denen bisherige Therapien nicht anschlagen. Der Trip soll zu einer Art »Reset« im Gehirn führen, der es Patienten ermöglicht, aus ihren festgefahrenen Denkmustern auszubrechen.

Forscher um Alan Davis vom Johns Hopkins Bayview Medical Center in Baltimore testeten Psilocybin an Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Depression. Eingebettet war die Behandlung in 16 psychotherapeutische Sitzungen, in denen die Probanden auf die psychedelische Erfahrung vorbereitet wurden. Das Ergebnis der 2020 erschienenen Studie: 17 der 24 Probanden ging es bei Abschluss der Behandlung deutlich besser – 13 davon so sehr, dass sie vier Wochen später nicht mehr als depressiv galten.

Auf Grund solch viel versprechender Befunde stufte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde die psilocybingestützte Psychotherapie bei behandlungsresistenter Depression als »breakthrough therapy« ein. Im US-Bundesstaat Oregon könnten schon 2023 erste Behandlungszentren entstehen, denn dort stimmten die Bürger 2020 für eine Legalisierung der Psilocybin-Therapie. In Deutschland hingegen darf die Substanz bislang nur mit einer Sondererlaubnis für Forschungszwecke eingesetzt werden.