Meere: Kehren die Seepferdchen in die Nordsee zurück?

Gefährdete Exzentriker: Seepferdchen Weltweit haben Fachleute bereits mehr als 40 Arten von Seepferdchen beschrieben, die in tropischen und gemäßigten Meeren leben. Besonders groß ist ihre Artenvielfalt im Süden Australiens und vor Neuseeland. Typischerweise leben die kleinen Fische in relativ geschützten Bereichen wie Korallenriffen, Mangroven oder Seegraswiesen. Außer für ihr bizarres Äußeres sind die Tiere auch für ihren ungewöhnlichen Lebensstil bekannt. Denn bei ihnen werden die Männchen trächtig. Während der Paarung spritzen die Weibchen ihnen ihre Eier in die Brusttasche, wo sich der Nachwuchs dann zwei bis drei Wochen lang entwickelt. Danach verteilen sich die Jungtiere im Seegraswald – und ihre Eltern können darangehen, eine neue Generation zu zeugen. Diese Art von Paarbeziehung und Familienleben birgt allerdings Risiken. Denn Seepferdchen leben nirgends in dichten Beständen zusammen. Wenn sie also ihren Partner oder ihre Partnerin verlieren, finden sie mitunter nur schwer Ersatz. Und selbst wenn das klappt, ist das Team noch nicht so gut eingespielt und daher eventuell nicht so erfolgreich bei der Jungenaufzucht. Selbst unter perfekten Bedingungen aber vermehren sich die Tiere relativ langsam und reagieren entsprechend empfindlich auf Überfischung. Dazu kommt, dass sie komplexe Lebensräume brauchen, die in vielen Meeresregionen immer seltener werden. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft viele Arten deshalb als gefährdet oder stark gefährdet ein. Seit 2004 fallen alle Seepferdchen unter das Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES, so dass es Beschränkungen für den internationalen Handel gibt.

Eine Seegraswiese scheint all diese Bedingungen aus Seepferdchensicht perfekt zu erfüllen. Zwar kommen beide Arten europaweit in zahlreichen anderen Lebensräumen vor. Doch dort haben sie offenbar ihre Hochburgen. »Es könnte durchaus sein, dass die Tiere früher in den Seegraswiesen des Wattenmeers gelebt haben«, meint Hans-Ulrich Rösner. Größere Bestände dieser Pflanzen wachsen heute nur noch in Wattbereichen, die bei Ebbe trockenfallen und deshalb für Seepferdchen ungeeignet sind. Doch das war nicht immer so. »Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es auch im Wattenmeer Seegraswiesen, die ständig unter Wasser standen«, sagt der WWF-Experte. In den 1930er Jahren wurden diese Bestände durch den Erreger Labyrinthula zosterae vernichtet. Und davon haben sie sich bis heute nicht erholt.

Hat das Verschwinden dieser Lebensräume damals also das vorläufige Ende der Seepferdchen im Wattenmeer besiegelt? »Das ist bislang nur eine Theorie«, betont der Biologe. »Wir wissen es einfach nicht.« Fachleute sind sich nicht einmal sicher, ob die Tiere früher überhaupt vor den deutschen Küsten gelebt haben. Es gibt zwar Gerüchte darüber, hieb- und stichfeste Beweise fehlen jedoch. So erforschen Fachleute seit mehr als 100 Jahren das Wattenmeer um Sylt. Doch die beiden Hippocampus-Arten tauchen in den alten Artenlisten nicht auf. Ob es sich beim aktuellen Seepferdchen-Boom tatsächlich um eine Rückkehr ausgestorbener Wattbewohner handelt, ist deshalb unklar. »Es könnte ebenso sein, dass sich die Tiere auf Grund der wärmeren Wassertemperaturen im Zuge des Klimawandels nun zum ersten Mal hier ansiedeln«, erklärt Rösner.

Eine alte Geschichte

Ganz ähnliche Spekulationen gab es vor Jahren über die Seepferdchen in Großbritannien. Dann machten sich Neil Garrick-Maidment und seine Mitstreiter von der Seepferdchen-Schutzorganisation Seahorse Trust auf Spurensuche. Sie stießen nicht nur auf Beobachtungsnotizen, die bis ins Jahr 1821 zurückreichten. Sondern ebenso auf ein paar verräterische Kunstobjekte aus alten Zeiten.

Der Schatz von Staffordshire zum Beispiel enthält Tausende von angelsächsischen Gold- und Silbergegenständen aus dem 6. und 7. Jahrhundert. Darunter befindet sich eine kunstvoll gestaltete Brosche in Seepferdchenform. Auch auf piktischen Steinsäulen aus dem 3. und 4. Jahrhundert finden sich Darstellungen der Fische mit dem charakteristischen Greifschwanz. Die damaligen Künstler müssen lebende oder erst kurz zuvor verendete Exemplare als Vorbild gehabt haben, ist Neil Garrick-Maidment überzeugt. Sonst hätten sie die bizarren Wasserbewohner wohl kaum mit all den kleinen Flossen und sonstigen Details so lebensecht darstellen können. Für ihn steht damit fest, dass es die Tiere in Großbritannien schon sehr lange gibt. Inzwischen sind das Kurz- und das Langschnäuzige Seepferdchen dort offiziell als Teil der heimischen Fauna anerkannt.

In letzter Zeit werden die alten Nachbarn mit dem Pferdekopf im Vereinigten Königreich ebenfalls immer häufiger gesichtet. Im Jahr 1994 hat der Seahorse Trust begonnen, alte Berichte auszuwerten und neue Beobachtungen zu sammeln. Daraus ist mittlerweile die größte und am weitesten in die Vergangenheit reichende Seepferdchen-Datenbank der Welt geworden. Und die Zahlen dieses »British Seahorse Survey« sprechen eine deutliche Sprache. In den Jahren 1821 bis 1990 wurden im Schnitt zwischen einem und vier Seepferdchen an Großbritanniens Küsten entdeckt. Zwischen 1990 und 2019 waren es dagegen 48 bis 49 pro Jahr. Nach Einschätzung von Neil Garrick-Maidment liegt das allerdings vor allem daran, dass sich inzwischen mehr Menschen für die bizarren Tierchen interessieren und die Augen nach ihnen aufhalten. Handfeste Indizien für einen Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht er bisher nicht.

Eine rätselhafte Reise

Als eine mögliche Ursache für die aktuellen Entwicklungen im Wattenmeer ist die globale Erwärmung dennoch weiterhin im Gespräch. Denn als eher Wärme liebende Arten könnten die Seepferdchen dort von steigenden Wassertemperaturen profitieren. Und es gibt noch eine weitere Veränderung, die ihnen zugutekommen könnte. Vielleicht nutzen sie statt Seegras inzwischen den Japanischen Beerentang Sargassum muticum als Lebensraum. Diese invasive Braunalge, die ursprünglich aus Asien stammt, hat sich mit Austerntransporten und an Schiffsrümpfen klebend an fast allen europäischen Küsten ausgebreitet. Auch in der Nordsee. Bei Seepferdchen ist sie sehr beliebt, weil sie genügend Unterschlupf und Möglichkeiten zum Festklammern bietet.