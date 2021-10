Mikrobiom: Alternde Darmflora

Auch die Gesamtbakterienvielfalt nahm mit dem Alter ab. Laut Pimentel wurde eine geringe Diversität auch mit Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. So haben Studien einen Zusammenhang zwischen einer geringen Bakterienvielfalt und Morbus Crohn, dem Reizdarmsyndrom, Darmkrebs und anderen Erkrankungen herstellen können.

Es ist nicht ganz klar, wie und ob die Veränderungen des Mikrobioms die Alterung vorantreiben. Untersuchungen an Nagetieren haben gezeigt, dass eine gestörte Darmflora es den Stammzellen im Darm erschwert, sich zu regenerieren. Das kann sich sowohl auf den Stoffwechsel als auch auf den allgemeinen Zustand der Schleimhautbarriere des Darms auswirken. Probleme mit dieser Barriere wurden mit dem Altern und altersbedingten Krankheiten wie Leber- und Stoffwechselerkrankungen, entzündlichen Darmkrankheiten sowie Lungen- und Gehirnproblemen in Verbindung gebracht. Die mikrobiellen Veränderungen, die in späteren Lebensjahren auftreten, könnten auch ein entzündliches Milieu im Darm schaffen und so den Alterungsprozess fördern. Als Forschende 2017 Darmmikroben von älteren Mäusen in jüngere keimfreie Mäuse transplantierten, entwickelten die jungen Mäuse Entzündungen, die auf das Altern hindeuten.

»Wir wissen nicht, was das Huhn oder das Ei ist, aber wir müssen es herausfinden« (Mark Pimentel, Gastroenterologe)

Die neue Studie beweist nicht, dass die gefundenen Veränderungen das Altern beschleunigen. Eine alternative Erklärung könnte etwa sein, dass sich die Darmbakterien verändern, weil die Menschen älter werden. »Wir wissen nicht, was das Huhn oder das Ei ist, aber wir müssen es herausfinden«, sagt Pimentel. Er hofft, die Antworten in zukünftigen Experimenten zu finden, bei denen »ältere« Mikrobiome in junge Tiere verpflanzt werden, um zu sehen, ob sie dadurch schneller altern oder krank werden. Interessant wäre auch, das Mikrobiom gesunder 100-Jähriger zu untersuchen und die Merkmale zu identifizieren, die beim gesunden Altern eine Rolle spielen könnten.