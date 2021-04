Mikrobiom: Krankmacher im Bauch

Exklusive Übersetzung aus

Im Jahr 2006 entdeckte die Neurowissenschaftlerin Jane Foster etwas aus ihrer Sicht Unglaubliches. Es würde ihr Fachgebiet in Aufruhr versetzen, da war sie sicher. Gemeinsam mit ihrem Team hatte Foster zwei Gruppen von Mäusen miteinander verglichen. Die einen verfügten über eine gesunde Auswahl an Mikroorganismen im Darm, den anderen fehlte das typische Mikrobiom. Letztere Tiere, so entdeckten die Forscherinnen und Forscher, verhielten sich weniger ängstlich als ihre Artgenossen: Wurden sie in ein Labyrinth mit einigen offenen und einigen ummauerten Wegen gesetzt, bevorzugten sie die freien Flächen. Die Bakterien in ihrem Darm schienen ihr Gehirn und ihr Verhalten zu beeinflussen.

Die Wissenschaftlerin von der McMaster University in Kanada schrieb die Ergebnisse ihres Versuchs auf und reichte sie zur Veröffentlichung ein. Doch alles, was sie erhielt, waren Absagen. »Die Menschen haben uns nicht geglaubt. Sie hielten unsere Resultate für ein Artefakt«, sagt sie. Erst drei Jahre und sieben Einreichungen später wurde ihre Studie schließlich veröffentlicht.

John Cryan kann gut nachvollziehen, wie Foster sich damals fühlte. Der Neurowissenschaftler am University College Cork in Irland stieß etwa zur gleichen Zeit auf das Thema und wurde anfangs ebenfalls belächelt. Er erinnert sich noch gut an einen Vortrag, den er 2014 auf einer Alzheimer-Konferenz hielt. Noch nie hätten seinen Fachkollegen so uninteressiert gewirkt.

Inzwischen ist die Darm-Hirn-Achse ein Thema auf vielen großen neurowissenschaftlichen Tagungen. Und Cryan ist nicht mehr »der verrückte Typ aus Irland«. In den vergangenen zehn Jahren haben tausende Studien Belege dafür gefunden, dass die Billionen von Bakterien in unserem Darm tief greifende Auswirkungen auf die Vorgänge in unserem Gehirn haben. Und dass unser Mikrobiom an der Entstehung von zahlreichen Erkrankungen beteiligt sein könnte. Geldgeber wie die US-amerikanischen National Institutes of Health investieren mittlerweile Millionen von Dollar in die Erforschung dieser Verbindung.

Korrelation oder Kausalität?

Um die Darm-Hirn-Achse ist ein regelrechter Hype entstanden. Manche Forscher unterstellen kausale Zusammenhänge, wo Studien nur Korrelationen zeigen – und zwar wackelige, sagt Maureen O'Malley, Philosophin an der University of Sydney in Australien, die sich mit der Mikrobiomforschung beschäftigt. Es habe jedoch auch bedeutende Fortschritte gegeben. So haben manche Forschungsteams zum Beispiel damit begonnen, spezifische Mikroben zu identifizieren und die komplexen und manchmal überraschenden Pfade zu kartieren, über die sie auf das Gehirn einwirken.

Medikamente in das Gehirn einzubringen, ist schwierig. Unser Mikrobiom lässt sich hingegen deutlich einfacher verändern

Studien an Mäusen – und erste Arbeiten an Menschen – deuten darauf hin, dass unsere Darmflora Krankheiten wie Parkinson oder Autismus-Spektrum-Störungen auslösen oder ihren Verlauf beeinflussen kann. Das könnte nicht zuletzt neue Behandlungsmöglichkeiten für viele hartnäckige Hirnerkrankungen bieten. Denn Medikamente in das Gehirn einzubringen, ist schwierig. Unser Mikrobiom lässt sich hingegen deutlich einfacher verändern.