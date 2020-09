Hirnforschung: Müde Hirnzellen beeinflussen das subjektive Zeitempfinden

Exklusive Übersetzung aus

Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn jemand beschäftigt ist, aber wenn die Person sich langweilt, scheint es, als ob der Tag nie enden wird. Der Grund: Bestimmte Neurone können ermüden, wenn sie wiederholt dem gleichen Reiz ausgesetzt sind und das verändert die Zeitwahrnehmung des Gehirns, wie ein Team im »Journal of Neuroscience« berichtet.

Für ihre Versuche haben Masamichi Hayashi vom Nationalen Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie in Suita, Japan, und Richard Ivry von der University of California, Berkeley, das Gehirn von Freiwilligen gescannt. Sie nutzten dazu die funktionelle Magnetresonanztomografie. Während der Untersuchung zeigten die Forscher ihren Testpersonen für eine bestimmte Zeitspanne einen grauen Fleck auf einem Bildschirm 30-mal hintereinander. Nach dieser Anpassungsphase sahen die Teilnehmer den grauen Fleck wieder, allerdings für unterschiedlich lange Zeit. Dann sollten sie schätzen, wie lange das Objekt auf dem Bildschirm verblieben war.

Bei einigen Tests war der visueller Reiz auf dem Bildschirm ähnlich lang zu sehen wie in der Anpassungsphase. Die Teilnehmer neigten dazu, die Dauer falsch einzuschätzen. Zugleich nahm die Aktivität in einer Gruppe von Gehirnzellen des rechten Parietallappens ab, die an der Zeitwahrnehmung beteiligt sind, heißt es in der Studie. Die Aktivität anderer Neurone blieb unverändert. Das könne das Zeitempfinden einer Person verzerren, sagen die Forscher.