Ramsey-Theorie: Ein großer Schritt bei der Zähmung des Chaos

© Claudio Rocchini / Freunde und Fremde / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Graphen mit sechs Knoten | Eine Auswahl an Netzwerken mit sechs Knoten, die alle miteinander verbunden sind. Die Kanten können entweder blau oder rot sein.

Die Mindestanzahl an n Punkten, die nötig sind, um zwangsläufig eine Struktur aus ausschließlich s roten oder t blauen Kanten zu enthalten, ist durch die »Ramsey-Zahl« R(s, t) gegeben. Bisher sind nur sehr wenige Ramsey-Zahlen bekannt. Das Party-Beispiel liefert R(3, 3) = 6: Sechs Punkte sind also mindestens nötig, damit ein blaues oder rotes Dreieck zwangsläufig auftaucht. Es konnte auch gezeigt werden, dass R(4, 4) = 18: Man muss mindestens 18 Gäste einladen, damit es stets eine Gruppe aus vier Bekannten oder Fremden gibt. In einem Graph macht sich das durch ein gleichfarbiges Viereck mit Diagonalen bemerkbar. Hingegen ist unklar, wie groß R(5, 5) ist. Immerhin konnten Fachleute das Ergebnis eingrenzen: Man weiß inzwischen, dass 43 ≤ R(5, 5) ≤ 49.

Jenseits jeder Vorstellungskraft

Der Grund für die Schwierigkeiten hat mit der enormen Vielfalt an Möglichkeiten zu tun, mit der man ein Netzwerk färben kann. Beim Party-Problem mit sechs Personen gibt es beispielsweise insgesamt 15 Kanten. Jede dieser Verbindungen kann entweder rot oder blau eingefärbt werden, das heißt, es gibt 215 = 32 768 verschiedene Färbungen, die möglich sind. Man müsste also alle 32 768 unterschiedlich kolorierten Netzwerke durchgehen, um zu prüfen, ob in jedem davon ein gleichfarbiges Dreieck entsteht. Ramsey hat das Problem auf andere Weise gelöst (mehr Details dazu gibt es in einem Beitrag der Kolumne »Die fabelhafte Welt der Mathematik«). Doch bei Netzwerken mit mehr Punkten versagt auch Ramseys Ansatz. 90 Jahre lang gab es daher kaum Fortschritte auf dem Gebiet.

Nun haben Verstraete und Mattheus eine Formel für R(4, t) gefunden. Sie gibt an, wie viele Gäste man mindestens braucht, damit sich auf einer Feier entweder vier Personen gegenseitig völlig fremd sind oder eine Gruppe von t Menschen zusammentrifft, die sich alle kennen. Dafür griffen die beiden Mathematiker auf zufällig erzeugte Graphen zurück, die dabei helfen, die Ramsey-Zahl einzugrenzen. Wenn man beispielsweise ein zufällig eingefärbtes Netzwerk mit n Punkten erzeugt, das die gewünschte Struktur (etwa ein einfarbiges Dreieck oder ein Viereck mit Diagonalen) nicht enthält, dann muss die gesuchte Ramsey-Zahl größer als n sein.