20 Jahre Millennium-Probleme: Die hartnäckige Vermutung von Hodge

Die Schwierigkeit des Problems liegt vor allem darin, zu verstehen, was Mathematiker mit »gleich behandeln« meinen. Das führt zurück bis zu den Anfängen der algebraischen Geometrie. Im 17. Jahrhundert bemerkte der französische Gelehrte René Descartes, dass Geometrie und Algebra keineswegs zwei getrennte mathematische Bereiche sind, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille. Demnach kann man Fragestellungen aus dem einen Gebiet eins zu eins auf das andere übertragen. Denn geometrische Figuren wie Kreise oder Kurven lassen sich durch Gleichungen beschreiben. Möchte man beispielsweise die Schnittpunkte zweier geometrischer Objekte ermitteln, kann man sie entweder in einer Zeichnung ausmessen oder aber direkt berechnen, indem man die dazugehörigen Formeln gleichsetzt. Descartes' Erkenntnis eröffnete völlig neue Möglichkeiten, Mathematik zu betreiben.

Ratlosigkeit in höchsten Dimensionen

Der Zusammenhang begegnet uns schon in der Schule. Doch Mathematiker hörten an dieser Stelle nicht auf, sondern definierten immer kompliziertere Strukturen, so genannte Mannigfaltigkeiten, in unvorstellbar hohen Dimensionen. Im Prinzip unterscheiden sich Mannigfaltigkeiten gar nicht so stark von den Objekten im Mathematikunterricht: Die Gleichungen, die sie beschreiben, sind durch einen Satz von Variablen x i gegeben (deren Anzahl der Dimension der Mannigfaltigkeit entspricht) und durch eine »algebraische Gleichung« miteinander verknüpft, etwa 3x 3 3 · x 2 + x 1 5 = 0. Ein Beispiel für eine solche Mannigfaltigkeit ist die bereits erwähnte Oberfläche eines Donuts, ein so genannter Torus.

Um bei all den komplizierten Gebilden den Überblick nicht zu verlieren, begannen einige Mathematiker Ende des 19. Jahrhunderts, die seltsamen Strukturen zu sortieren. So schufen sie das Gebiet der Topologie. Dabei gingen sie folgendermaßen vor: Lassen sich zwei Objekte durch Kneten ineinander verformen, ohne dabei Löcher in sie zu reißen, dann gehören sie der gleichen topologischen Klasse an. Zweidimensionale Oberflächen sind dadurch sehr einfach einzuordnen, man muss bloß die Anzahl ihrer Löcher zählen. Für Topologen sind eine Tasse und ein Donut daher ununterscheidbar, denn das Loch des Gebäcks lässt sich zum Henkel der Tasse formen.

»Es ist eines jener Probleme, das wahrscheinlich ein tieferes Verständnis erfordert«

(Phillip Griffiths, Mathematiker)

Allerdings ist es extrem schwierig, hochdimensionale Gebilde zu klassifizieren. Nicht bloß, dass man sie nicht visualisieren kann, darüber hinaus kann man aus den dazugehörigen algebraischen Gleichungen nur schwer auf die Anzahl der Löcher einer Mannigfaltigkeit schließen. Vor allem, wenn sie mehr als zwei Dimensionen besitzt. Denn dann muss man auch die Dimensionalität der Löcher berücksichtigen.

Mathematiker greifen dazu tief in ihre Trickkiste. Eine Möglichkeit besteht darin, einer Mannigfaltigkeit so genannte Homologie-Gruppen zuzuweisen, aus denen sich anschließend die Anzahl der Löcher berechnen lässt. Genau wie Gleichungen sind auch Gruppen algebraische Objekte, die man häufig durch Matrizen darstellen kann. Im einfachsten Fall symbolisieren Gruppen Drehungen und Spiegelungen bestimmter geometrischer Objekte.

Entscheidend ist dabei, dass die Homologie-Gruppen einer Mannigfaltigkeit alle Umformungen unbeschadet überstehen, die eine geometrische Figur in eine topologisch äquivalente verwandeln. Zum Beispiel sind die entsprechenden Gruppen eines Donuts und einer Tasse die gleichen. Leider gibt es kein allgemein gültiges Rezept, um die Homologie-Gruppen einer beliebigen Mannigfaltigkeit zu bestimmen. Je nach Situation müssen Mathematiker auf verschiedene Verfahren zurückgreifen – und in manchen, besonders komplexen Fällen weiß man gar nicht, wie man die Gruppen überhaupt berechnen soll.