Riemannsche Vermutung: Millennium-Problem bleibt ungelöst

Der Beweis von Atiyah fußt auf einer Funktion \(T\), die er selbst definierte und nach dem britischen Geometer John Todd (1908–1994) benannte. Atiyah setzte die Zeta-Funktion in diese Todd-Funktion ein und führte damit einen Widerspruchsbeweis: Er setzte voraus, dass die Zeta-Funktion eine Nullstelle außerhalb der von Riemann vorhergesagten \(z_0\) hätte, und folgerte daraus eine Aussage, die falsch ist, nämlich dass die Zeta-Funktion überall null sei. Weil das Endergebnis nicht stimmt, muss die Voraussetzung falsch sein – somit wäre die riemannsche Vermutung bewiesen.

Unklarheiten im Beweis

Atiyah war dabei auf mehrere komplizierte Eigenschaften der Todd-Funktion angewiesen. Und genau da scheint das Problem zu liegen. Einige der beschriebenen Eigenschaften scheinen nicht ohne Weiteres gleichzeitig erfüllbar zu sein. Zudem scheint es noch eine Ungereimtheit zu geben, die bei vielen erfolglosen Beweisversuchen der riemannschen Vermutung auftaucht: Der Beweis nutzt zu wenige Eigenschaften der Zeta-Funktion aus, daher lässt er sich auf fast alle Funktionen anwenden, die ihr ähneln. Das würde bedeuten, dass all diese Funktionen keine Nullstellen außerhalb der von Riemann vermuteten Werte \(z_0\) hätten – was nachweislich nicht stimmt.

Vielleicht lassen sich diese Probleme aus dem Weg räumen, doch bisher ist es niemandem gelungen. Es scheint leider kaum wahrscheinlich, dass Atiyahs Arbeit die Anforderungen des Clay Institute of Mathematics erfüllen kann, um als Lösung eines Millennium-Problems zu gelten. Dafür müsste sie in einem anerkannten Journal veröffentlicht werden, allgemeine Akzeptanz in der weltweiten Mathematiker-Community finden, und es müssen mindestens zwei Jahre vergehen. Das ist alles bisher nicht in Sicht – die riemannsche Vermutung ist somit noch offen.

Manche Mathematiker haben Atiyah für seinen vermeintlichen Beweis kritisiert, manche werben für Verständnis. Auch sollte man wohl nicht außer Acht lassen, dass in der Mathematik selbst gescheiterte Versuche einen Wert haben, da sie anderen Forschern zeigen, welcher Weg sich nicht lohnt. Generell könnte sein Ansatz in Zukunft weitere Mathematiker inspirieren, eine Lösung zu diesem oder jenem Problem zu finden.