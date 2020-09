Korrigierte C-14-Daten: Neandertaler und Mensch: Eine kurze Zweisamkeit

Wie lange Neandertaler und Homo sapiens nebeneinander in Europa lebten, wissen Forscher vor allem durch Radiokarbondatierungen von Knochen und anderen organischen Resten. Bisher umspannte diese Phase der Koexistenz zirka 5000 Jahre, von vor grob 45 000 bis 40 000 Jahren. Nun haben Forscher die Messlatte für die C-14-Methode aktualisiert und festgestellt: Die Radiokohlenstoffdaten für jenen Zeitraum waren bisher nicht exakt geeicht. Die beiden Menschenformen weilten zugleich auf dem Kontinent über ein Jahrtausend kürzer als bisher angenommen, wie Experten im Fachmagazin »PNAS« berichten.

Die Radiokohlenstoffmethode zählt zu den wichtigsten Werkzeugen von Archäologen und Anthropologen. Dabei wird zum Beispiel in einer Knochen- oder Holzprobe der Gehalt des Kohlenstoffisotops 14C gemessen, der Auskunft über das Alter der Probe gibt. Allerdings sind die reinen C-14-Daten viel zu ungenau. Sie müssen gemäß einer Kalibrierungskurve angepasst werden, weil der Anteil an 14C in der Atmosphäre im Lauf der letzten Jahrzehntausende schwankte. Die Forscher ermitteln die Kurve aus Proben, die auch durch andere Methoden wie die Dendrochronologie oder die Uran-Thorium-Methode datiert sind.

Jüngst hat die große internationale Arbeitsgruppe IntCal um Paula J. Reimer von der Queen's University in Belfast und Édouard Bard vom Collège de France in Paris eine korrigierte Kalibrierungskurve für die nördliche Hemisphäre im Fachblatt »Radiocarbon« präsentiert, die IntCal20.

»In der Tat wird es auch die gegenwärtige Forschungsdiskussion zu Homo sapiens beeinflussen, wie er sich über Eurasien bis nach Australien ausbreitete« (Édouard Bard et al. in »PNAS«)

Dabei stellten die Experten fest, dass im Zeitraum von vor 48 000 bis 40 000 Jahren und danach bis vor 34 000 Jahren die C-14-Uhr in einem anderen Tempo lief als bislang vermutet. Im jüngeren Zeitabschnitt können Datierungen nun um 700 Jahre älter ausfallen, während im früheren Zeitraum ein Unterschied von bis zu 1000 Jahren entstehen kann. In jene Phase der Altsteinzeit fällt auch das Aufeinandertreffen von Neandertaler und Homo sapiens in Europa. Unter Anwendung der neuen Umrechnungskurve haben die Radiokarbonforscher zwei Dutzend C-14-Datierungen von Skelettresten überprüft, die von Neandertalern und anatomisch modernen Menschen aus Europa stammen. Das Ergebnis: Nahezu alle Altersbestimmungen verschieben sich.