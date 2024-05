Quantencomputer: Neuer Siliziumchip bricht Rekorde

Neue Wirkstoffe, unverhoffte Wundermaterialien und die blitzschnelle Planung optimaler Routen: Die Versprechen von Quantencomputern sind enorm. Doch bisherige Prototypen umfassen nur wenige Recheneinheiten, die darüber hinaus extrem fehleranfällig sind. Um spinbasierte Quantencomputer stabiler zu machen, haben Forschungsteams der University of Melbourne und der University of Manchester gemeinsam den bisher reinsten Siliziumchip hergestellt: Er besteht aus fast ausschließlich einem einzigen Siliziumisotop.

Quantencomputer nutzen die Eigenheiten der Quantenphysik, um bestimmte Berechnungen schneller durchzuführen als herkömmliche Rechner. Ihre Recheneinheiten, so genannte Qubits, können wie ein herkömmliches Bit einer Eins oder einer Null entsprechen – oder aber einem Quantenzustand irgendwo dazwischen. Solche überlagerten Zustände spielen eine wichtige Rolle bei Quantenberechnungen, doch sie sind extrem störanfällig. Kleinste Erschütterungen oder Temperaturschwankungen können dazu führen, dass ein Qubit seinen überlagerten Zustand (etwa zu 40 Prozent Eins und zu 60 Prozent Null) verliert und zu einer eindeutigen Null oder Eins wird. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Qubits ist, dass man sie miteinander verschränken kann: In diesem Fall sind die Informationseinheiten aneinander gekoppelt, so dass der Zustand des einen vollständig vom Zustand des anderen abhängt. Verschränkung und Überlagerung sind die beiden Schlüsselmerkmale, die es Quantencomputern erlauben könnten, Probleme zu lösen, an denen klassische Rechner scheitern.

Bit versus Qubit © Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Klassische Bits (links), wie sie heutige Computer nutzen, können zwei verschiedene Zustände einnehmen: eins oder null. Die Informationseinheiten von Quantencomputern, so genannte Qubits (rechts), können ebenfalls eins oder null sein – und alles dazwischen. Wenn sie sich in einem überlagerten Zustand befinden (durch den Pfeil dargestellt), entsprechen sie einer Kombination von null und eins. Fachleute veranschaulichen diese Vielfalt an Überlagerungen durch eine Kugeloberfläche, die so genannte Blochsphäre. Quantencomputer können jeden ihrer Qubits in einen gewünschten Zustand führen. Der Pfeil, der den Zustand des Qubits darstellt, kann also auf jeden Punkt der Kugeloberfläche gelenkt werden. Sobald aber eine Messung vorgenommen wird, etwa am Ende der Berechnung, kollabiert der überlagerte Zustand des Qubits zu null oder eins. Die wahre Vielfalt der Qubits kann also nur während der Berechnungen ausgenutzt werden. Zudem müssen die Recheneinheiten von der Umwelt abgeschirmt werden, da äußere Störungen wie eine Messung wirken: Wenn der Zustand des Qubits inmitten einer Berechnung ungewollt kollabiert, verfälscht das das Ergebnis.

Bisher gibt es mehrere technische Ansätze, um Qubits zu realisieren. Firmen wie Google oder IBM setzen beispielsweise auf supraleitende Schaltkreise, die den Informationseinheiten entsprechen, während Quantinuum auf Ionenfallen zurückgreift oder QuEra auf ultrakalte Atome. Ein weiterer viel versprechender Ansatz sind spinbasierte Qubits, welche die gängige Halbleitertechnologie nutzen. »Elektronische Chips, wie man sie heute in Rechnern verwendet, bestehen aus Milliarden von Transistoren – diese können auch zur Erzeugung von Qubits für Quantencomputer auf Siliziumbasis verwendet werden«, sagt der Physiker Ravi Acharya, Hauptautor der im Fachjournal »Communications Materials« erschienenen Arbeit.