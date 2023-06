Neuroathletik: Macht Gehirntraining den Unterschied im Spitzensport?

© DFB (Ausschnitt) Jan-Ingwer Callsen-Bracker | Der Neuroathletiktrainer arbeitet unter anderem mit Spielerinnen der Deutschen Fußballnationallmannschaft, hier mit Klara Bühl vom FC Bayern München.

Revolution oder Evolution?

Kurzum: Die multifaktorielle Natur moderner Trainingskonzepte lässt im Dunkeln, welche Trainingsform wie viel Prozentanteile zum Fitnesserfolg besteuert. So hat Alexander Zverev nach seinem in Paris 2022 erlittenen siebenfachen Bänderriss mittlerweile zu seiner alten Form zurückgefunden. Ein Jahr nach seiner Verletzung stand er wieder im Halbfinale der French Open 2023, musste sich dann allerdings geschlagen geben. Beruht dieser Erfolg nach langer Verletzungspause auch auf Lienhards Neurotraining? Eine Antwort ist schwierig. Was Neuroathletik aber mit Sicherheit ermöglicht, ist ein Perspektivenwechsel. Es verändert die Sichtweise auf Bewegung und Sport – und auf die Art, wie sich Bewegungsqualität und Leistungsfähigkeit beeinflussen lassen. Sowohl Lienhard als auch Callsen-Bracker sehen Neuroathletik weniger als Revolution, sondern als Evolution.

Was bedeutet das für den Hobbysportler? »Nur anhand einer individuellen Anamnese und der Verletzungshistorie lässt sich erkennen, wo Neuroathletiktraining ansetzen sollte. Denn jeder Mensch reagiert anders. Was für den einen funktioniert, gilt nicht zwangsläufig für den anderen«, sagt Lars Lienhard. Callsen-Bracker stimmt zu: »Effektiv ist nur ein spezifisches Individualtraining mit klarer Zielsetzung nach einer vorangegangenen Diagnostik.« Neuroübungen, die sich für alle Sportarten und Leistungsstufen eignen, existieren nicht. Entsprechend raten beide Trainer von Youtube-Videos à la »Die drei besten Wege, um …« ab. Interessierte Hobbysportlerinnen und -sportler wenden sich am besten an eine Person vom Fach, deren Referenzen über Instagram-Kanäle hinausgehen. Denn Neuroathletiktrainer ist kein geschützter Berufstitel. Jeder kann sich so nennen. Virtuelle Angebote halten meist nicht, was sie versprechen (siehe Infokasten).

Das sieht auch Stefan Schneider so: »Für wissenschaftliche Expertise sind Sportinstitute von Universitäten die besten Ansprechpartner. Denn sie orientieren sich nicht primär an Klickraten und wirtschaftlichem Erfolg, sondern sind dem Erkenntnisgewinn verpflichtet.« Wer mehr für seine Gesundheit machen möchte, wendet sich laut Schneider am besten an die Sportvereine vor Ort: »Für Fitness- und Freizeitsportlerinnen und -sportler machen sie sehr gute Angebote. Darüber hinaus kann man sich für ein paar Wochen ja mal einen Personal Trainer nehmen, der ganzheitlich berät und nach persönlichen Zielen und Defiziten schaut.«