Neurowissenschaft: Der ewige Streit ums Bewusstsein

Angesagt ist auch eine Gruppe an Erklärungsmodellen, die als Theorien höherer Ordnung (HOT) bezeichnet werden. Ihnen zufolge können Inhalte nur dann bewusst erlebt werden, wenn sie in einer Metarepräsentation in Hirnarealen höherer Ordnung zusammengeführt werden. Ein weiteres bekanntes Konzept ist die Theorie der rekurrenten Verarbeitung (RPT). Demnach benötigt Bewusstsein eine Schleife aus Informationsfluss und Rückkopplung. Die Idee wurde vor allem in den visuellen Bereichen des Gehirns untersucht, aber das gleiche Modell sollte ebenfalls für andere Sinne wie Hören oder Riechen gelten.

Empirische Studien, die die Vorhersagen solcher Theorien testen, werden immer gründlicher und ausgefeilter. Doch – wie so oft in der Wissenschaft – in der Regel führen Forschende sie durch, die die jeweilige zu überprüfende Idee befürworten. Sie neigen also bisweilen dazu, Daten so zu ermitteln, auszuwählen und zu interpretieren, dass das Ergebnis ihre Erwartungen erfüllt. Laut Rony Hirschhorn macht das die Experimente anfällig für Bestätigungsfehler, und infolgedessen hätten sich die Theorien isoliert entwickelt.

»In den letzten 30 Jahren gab es einige vorherrschende Theorien. Sobald neue Ergebnisse auftauchten, wurden diese Theorien überarbeitet, um die neuen Erkenntnisse zu berücksichtigen«, sagt Biyu He, Neurowissenschaftlerin an der New York University Grossman School of Medicine in New York City. In diesem Sinn würden die Kollaborationen aus Vertretern gegensätzlicher Standpunkte das Feld nun wachrütteln, denkt He. Sie selbst leitet eine solche Zusammenarbeit, in der RPT und zwei Versionen von HOT getestet werden.

»Eine unserer Hauptaufgaben ist es, eine gemeinsame Sprache zu finden, um sicherzustellen, dass wir über das Gleiche reden« Liad Mudrik, Neurowissenschaftlerin an der Tel Aviv University

Einigen Studienleiterinnen und -leitern zufolge sind manche Vertreter prominenter Theorien dafür verantwortlich, dass die Tests bisweilen eher gegeneinander denn miteinander ausgeführt wurden. »Das gilt nicht für alle Kollaborationen und hängt bis zu einem gewissen Grad davon ab, wie einfach die Theorien miteinander zu vergleichen sind«, weiß He. Einige der teilhabenden Fachleute werden jedoch als Personen mit großem Ego beschrieben. Auffallend ist, dass die meisten Experten männlich sind. »Ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass Frauen keine wichtige Forschung betreiben«, so He. »Ich vermute, das liegt eher daran, dass bestimmte Leute eher bereit sind, über große Theorien zu sprechen.«