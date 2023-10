Ozeane: Der Golfstrom schwächelt tatsächlich schon

Das Ergebnis bestätigt viele frühere Studien, die ebenfalls auf eine Abschwächung hindeuteten, die aber vor allem Hypothesen dazu aufstellten. Piecuch ist dagegen sicher, dass die aktuelle Studie »wasserdicht« ist und »den ersten eindeutigen Beweis für einen Rückgang« in der Region darstellt.

Erst im Juli 2023 legten der Klimaforscher Peter Ditlevsen und die Mathematikerin Susanne Ditlevsen von der Universität Kopenhagen eine Arbeit vor, die einen Kollaps des Golfstromsystems bereits bis Mitte des Jahrhunderts postulierte: Der Golfstrom könne demnach jederzeit ab dem Jahr 2025 zum Erliegen kommen, bis Ende des 21. Jahrhunderts werde er sogar mit Sicherheit zusammenbrechen. Möglich sei jedoch, dass nur ein Teil des Systems betroffen sei und der Golfstrom nicht komplett aufhöre, Warmwasser gen Europa zu transportieren. Diese Studie wurde allerdings von verschiedenen Klimawissenschaftlern kritisiert oder zurückgewiesen.

Nichtsdestotrotz bleiben Risiken für das Golfstromsystem durch den Klimawandel, der die Atlantische Umwälzzirkulation beeinflusst. Das auch als AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) bekannte System schwächelt tatsächlich, was den Golfstrom dauerhaft beeinflussen könnte. Bei der AMOC strömt an der Oberfläche warmes, salzhaltigeres Wasser nach Norden, das in hohen Breiten dann abkühlt. Der erhöhte Salzgehalt und niedrige Temperaturen lassen dieses Wasser dann absinken. In der Tiefsee bewegt sich das abgekühlte Wasser dann wieder südwärts, wo es erneut aufsteigt und den Kreislauf schließt. Wegen der Gletscherschmelze auf Grönland süßt das Wasser im Bereich der Absinkregion jedoch aus: Das Meerwasser wird weniger dicht und sinkt langsamer ab. Im Extremfall unterbleibt dieser Prozess vollständig und die Pumpe bleibt stehen (oder verlagert sich im Zweifel südwärts, was den Wärmetransport nach Nordosten aber ebenfalls stark beeinträchtigt).