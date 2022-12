Urzeitumwelt: Älteste bisher bekannte DNA entziffert

© Kurt H. Kjær, University of Copenhagen (Ausschnitt) Sedimentprofil | In den Ablagerungen zeichnen sich Überreste von Pflanzen ab, die vor zwei Millionen Jahren am Kap København existierten.

Diese Erkenntnis könnte den Paläogenetikern weitere Aufsehen erregende Funde bescheren. »Es ist möglich, dass Ton alte DNA [auch] in warmen, feuchten Umgebungen konserviert hat, an Stätten in Afrika«, sagt Willerslev laut einer Pressemitteilung der University of Cambridge. »Wenn wir anfangen können, alte DNA in Tonkörnchen aus Afrika zu untersuchen, könnten wir möglicherweise bahnbrechende Daten über die Herkunft vieler verschiedener Arten sammeln – vielleicht sogar neues Wissen über die ersten Menschen und ihre Vorfahren.« Als Nächstes wollen Willerslev und sein Team jedoch wieder gen Norden aufbrechen. Im Sommer 2023 möchte die Forschergruppe in Nordkanada Sedimente bergen und darin nach alter Umwelt-DNA suchen.