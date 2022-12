Paläontologie: Muss die Evolutionsgeschichte der Vögel umgeschrieben werden?

Die genauere Analyse des alten Schädelknochens widerlegt dies. Gefunden wurde er bereits in den 1990er Jahren und erstmals untersucht 2002. Damals konnten sich die Wissenschaftler nur auf das stützen, was sie von außen sehen konnten. Sie beschrieben die Knochenstücke, die aus dem Felsen ragten, als Fragmente von Schädel- und Schulterknochen und brachten das sonst unscheinbar aussehende Fossil zurück in den Fundus. Knapp 20 Jahre später gelangte es schließlich nach Cambridge zu Juan Benito, der den Fund im Rahmen seiner Doktorarbeit schließlich mit einem Computertomografen durchleuchtete und den wahren Wert erkannte.

Das gelang allerdings erst auf den zweiten Blick. »Die früheren Beschreibungen des Fossils ergaben einfach keinen Sinn. Es gab einen Knochen, der mir wirklich Rätsel aufgab. Ich konnte nicht verstehen, wie das, was zuerst als Schulterknochen beschrieben wurde, tatsächlich ein Schulterknochen sein konnte«, sagt der Paläontologe. Zusammen mit Field erkannte er schließlich, worum es sich tatsächlich handelte: »Dann stellten wir fest, dass wir einen ähnlichen Knochen schon einmal gesehen hatte – in einem Truthahnschädel.« Ein Vergleich beider Knochen zeigte schließlich, dass beide quasi identisch waren.

Daraus folgern die Forscher, dass sich der moderne Kiefer, wie ihn Truthähne und viele andere aufweisen, vor dem »alten«, starren Kiefer der Strauße und ihrer Verwandten entwickelt haben könnte. Aus einem noch unbekannten Grund müssen sich die verschmolzenen Gaumenknochen der Laufvögel zu einem Zeitpunkt ausgebildet haben, als die modernen Vögel bereits etabliert waren – oder ihre Vorfahren aus der Dinozeit wurden noch nicht gefunden. Nichtvogelartige Dinosaurier wie die Tyrannosaurier besaßen ebenfalls einen verschmolzenen Gaumen.