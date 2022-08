Pilgern: Zu Fuß zu innerer Klarheit finden

Angesichts solcher Erfahrungen liegt es nahe, dem Pilgern in Lebenskrisen eine heilsame Wirkung zuzuschreiben. In Pilgerforen wird deshalb schon die Forderung nach einer Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen laut. »Allerdings ist es noch zu früh, von einem therapeutischen Effekt des Pilgerns zu sprechen«, sagt die Psychologin Tatjana Schnell, die als Professorin an der Universität Innsbruck und an der MF Specialized University in Oslo lehrt. »Die Forschung ist noch nicht so weit.«

Pilgern heißt, sich auf eine Transformation einzulassen

Dass sich die Psychologie bislang kaum mit dem Massenphänomen befasst hat, könnte an einer traditionellen Berührungsangst gegenüber religiösen Themen liegen. Als Tatjana Schnell vor zwei Jahrzehnten damit begann, die »empirische Sinnforschung« innerhalb der Psychologie zu etablieren, wurde sie gewarnt, dies könne ihre wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und ihre Karriere gefährden. Inzwischen ist die empirische Sinnforschung international anerkannt.

Die erste psychologische Längsschnittstudie zum Pilgern führte Schnell gemeinsam mit ihrer Studentin Sarah Pali an ihrem Institut in Innsbruck durch. Über Pilgerforen in den sozialen Medien rekrutierten sie 85 angehende Pilgerinnen und Pilger zwischen 17 und 70 Jahren und befragten sie jeweils vorher, direkt danach und vier Monate nach ihrer Heimkehr. Im Durchschnitt waren sie 646 Kilometer über den Jakobsweg nach Santiago gelaufen.

Mehr als die Hälfte bezeichnete sich vor Antritt der Pilgerschaft als wenig bis überhaupt nicht religiös. »Aber auch wenn ich nicht religiös bin, habe ich die Möglichkeit, mich bewusst in ein religiöses Ritual hineinzubegeben«, erläutert Tatjana Schnell, »als eine erprobte Form, die immer schon da ist und der ich mich überlassen kann.« Den Unterschied zu einer Wandertour erkennt sie in der Bereitschaft der Pilgernden, sich dabei auf eine innere Transformation einzulassen: »Ich bin bereit, dass da auf diesem Weg etwas anderes mit mir passiert.«

Die Ergebnisse ihrer Längsschnittstudie legen nahe, dass diese Transformation tatsächlich eintritt. 59 Prozent der Befragten gaben an, auf dem Jakobsweg Klarheit über sich gewonnen zu haben. »Als Haupteffekt des Pilgerns zeigte sich die Sinnerfüllung«, sagt Schnell. Diese stelle sich ein, wenn Menschen ihr Leben als »kohärent, bedeutsam, orientiert und zugehörig« erfahren könnten. Nach der Heimkehr der Pilgernden ließ diese Sinnerfahrung zwar wieder deutlich nach, lag aber immer noch weit über dem Niveau, das sie vor der Pilgerreise angegeben hatten. Besonders deutlich zeigte sich dieser Effekt bei den sieben Prozent der Befragten, die vor Antritt der Reise in einer ausgewachsenen Sinnkrise steckten und sich depressiv oder ängstlich fühlten, teils sogar Suizidgedanken hatten. Sie alle gaben nach der Pilgerwanderung an, aus der Sinnkrise herausgekommen zu sein.

»Man zieht sich eine andere Identität an« (Tatjana Schnell, Sinnforscherin)

Die Psychologin Tatjana Schnell sieht im Pilgern ein perfektes Beispiel für einen Übergangsritus. Er erstrecke sich über drei Phasen: Schwelle, Läuterung, Integration. In der Schwellenphase trennten sich die Pilger von ihren Wohnungen, ihrer schicken Kleidung und ihren Autos und statteten sich mit Wanderschuhen, Rucksack sowie Stab als Pilger aus: »Man zieht sich eine andere Identität an.« Auf dem Weg vollziehe sich dann die Läuterung: Unter den Pilgernden gebe es keine soziale Hierarchie, so dass sie oft existenzielle Gespräche führen und sich von ihrem gesellschaftlichen Status lösen könnten. Darauf folge die Integrationsphase. »Am Ende dieses Übergangsritus machen Menschen die Erfahrung: Ich bin ein anderer Mensch!«