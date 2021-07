Richard Branson und Jeff Bezos: Weltraum-Egotrip der Superreichen

Update: 11. Juli 2021: Richard Branson und seine Crew sind in den Weltraum geflogen und wieder sicher auf der Erde gelandet. Der Start war wetterbedingt ein wenig nach hinten verschoben worden. Schauen Sie das Event hier nach.

Das Raumfahrt-Rennen der Männer mit dem dicken Ego und dem noch dickeren Geldbeutel steht vor der Entscheidung – und der Sieger heißt sehr wahrscheinlich Richard Branson, nicht Jeff Bezos. Am Sonntag, 11. Juli 2021, will Branson, britischer Unternehmer und Milliardär, als Erster mit seinem eigenen Raumfahrzeug in den Weltraum vordringen. Er möchte für ein paar Minuten Schwerelosigkeit genießen, er möchte sicher wieder landen, und er möchte sich feiern lassen. Vor allem aber will er seinem Rivalen Bezos eins auswischen. Denn der hat sich das Ticket für seinen eigenen Raumflug erst für den 20. Juli 2021 ausgestellt.

Beide, Branson und Bezos, haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Milliarden Dollar in ihren Traum vom Raumflug gesteckt. Sie hoffen, endlich regelmäßige Touristenflüge ins All zu ermöglichen, auch um künftig Geld mit ihren Raumfahrtunternehmen zu verdienen. Vorerst geht es aber um die Frage, wer Erster wird beim Milliardärsrennen ins All. Derzeit liegt Branson vorn.

Klappt alles, wird der 70-Jährige am Sonntag, gegen 16.30 Uhr deutscher Zeit, in ein kleines Raketenflugzeug namens SpaceShipTwo Unity klettern. Unity wird unter einem Mutterflugzeug hängen, das das Raumfahrzeug auf etwa 15 Kilometer Höhe transportiert. Dort klinkt es sich aus, zündet eine Minute lang sein Raketentriebwerk und schlägt eine parabelförmige Flugbahn ein, die es auf gut 80 Kilometer Höhe bringen soll. Nur wenige Minuten dauert der Ausflug in die Schwerelosigkeit, dann werden die Passagiere schon wieder mit dem Fünffachen ihres Körpergewichts in die Sitze gepresst. Zehn Minuten später wird Unity wie ein Flugzeug am Startplatz in New Mexico landen. Auftrag erfüllt. Hoffentlich.