Witwenverbrennung: Das Ende von Sati

In den folgenden Jahrhunderten mehrten sich die Reiseberichte. Spätestens im 18. Jahrhundert wusste die Mehrheit der Menschen in Europa, was Sati ist. Und in fast jedem Bericht überwog das Mitleid für die Witwe. Der französische Reiseschriftsteller Jean-Baptiste Tavernier (1605–1689) etwa spricht von »armen Kreaturen« und beschreibt drastisch, wie sich die Frauen halb verbrannt in den Ganges stürzen und von Krokodilen verschlungen werden. Oft betonen die europäischen Besucher auch die Schönheit der Witwe. Dieser Topos stand mehr und mehr im Zentrum – und offenbar war dies in einigen Fällen der wahre Anlass für die Betroffenheit der fremden Beobachter, die bedauerten, dass menschliche Schönheit zerstört wird.

Zugleich wandelten sich die Geschichten. Eine romantisierende Sichtweise kam auf. Angebliche Berichte über Europäer, die eine Witwe vor dem Feuertod gerettet haben, gelangten in Umlauf. Besonders berühmt ist die Erzählung über den englischen Händler der Britischen Ostindien-Kompanie und legendären Gründer Kalkuttas, Job Charnock. Dieser hatte nicht nur eine Witwe vom Scheiterhaufen geholt, sondern sie anschließend geheiratet.

Die Briten verbieten die Sitte nicht – zunächst

Doch das vornehmlich literarische Thema wandelte sich zum Politikum. Nachdem die Britische Ostindien-Kompanie 1757 Bengalen (heute Nordostindien und Bangladesch) unterworfen hatte, mussten sich die Kolonialherren immer mehr mit Sati auseinandersetzen. In den ersten Jahrzehnten ihrer Herrschaft ignorierten sie den Brauch. Man versprach sich keine wirtschaftlichen Vorteile davon, sich in religiöse und kulturelle Fragen einzumischen. Vielmehr noch: 1772 bestimmte der Generalgouverneur von Britisch-Indien, der den Gouverneuren der einzelnen Provinzen vorstand, dass die Richter in den Kolonien jede Klage zu Religion, Familie oder Erbschaft nach hinduistischem Recht entscheiden sollten.

Derweil mobilisierten die Reiseberichte im fernen Westen die britische Öffentlichkeit. Sie forderte immer stärker, gegen Sati vorzugehen. Unter dem öffentlichen Druck verabschiedete das Englische Parlament ein Statut, das die Ostindien-Kompanie ab 1813 dazu zwang, christliche Missionare einreisen zu lassen. Die Priester sollten die Menschen bekehren und die Witwenverbrennung auf diesem Weg unterbunden werden. So viel Hoffnung die britischen Aktivisten jedoch in die Missionare legten, so wenig erfolgreich waren sie. Sati verschwand nicht.

Die Britische Ostindien-Kompanie regulierte nun den Brauch, indem sie zwischen legaler und illegaler Witwenverbrennung unterschied. Von offizieller Seite hieß es, eine Witwe dürfe sich nur dann mit ihrem verstorbenen Ehemann verbrennen lassen, wenn es ihr absoluter Wille sei. Ohnehin käme Sati nur selten und in einigen Regionen überhaupt nicht vor, davon waren die Handelsgouverneure überzeugt. Die Mehrheit der britischen Amtsträger lehnte damit das vollständige Verbot von Sati ab. Der Grund: Sie wollten keine Proteste heraufbeschwören und die hinduistischen Gelehrten nicht daran hindern, selbstbestimmt die religiösen Schriften auszulegen. Denn die Selbstopferung beweise nicht nur Treue, sondern die Witwe würde auch selbst Verehrung genießen, lautete die hinduistische Auslegung. Die Kolonialbeamten waren sich damals sicher – doch wie sich später herausstellte, zu Unrecht –, dass der Glaube jeder friedlichen Reform entgegenstünde. Statt die Sitte zu verbieten, sollte für mehr Bildung gesorgt werden, dann würde Sati irgendwann von ganz allein verschwinden.

Die Britinnen machen mobil

Weite Teile der britischen Öffentlichkeit, darunter viele Frauen, forderten zu diesem Zeitpunkt schon lange die Abschaffung von Sati. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts schrieb Jemima Kindersley gegen die Sitte an. Die Ehefrau eines britischen Oberstleutnants, die von 1765 bis 1769 in Indien lebte, verfasste zahlreiche Briefe, die sie auch als Buch herausgab. Wie viele ihrer Zeitgenossen erklärte sie, Sati sei eingeführt worden, um indische Edelleute vor den Giftanschlägen ihrer Gattinnen zu schützen – als eine Art Lebensversicherung für die Ehemänner. Die höchste Kaste der Brahmanen würde zudem den Brauch befürworten, damit die Familie der Witwe an deren Vermögen gelangen könne. Wie viel von Kindersleys Aussagen auf Tatsachen beruhte, lässt sich nicht klären. Und die indischen Quellen geben zu Sati nur wenig her.