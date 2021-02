Städte im Weltraum: »Das könnte das Paradies werden«

Klingt interessant, ich kenne mich aber leider fast gar nicht mit Sciencefiction aus.

Wirklich nicht?

Nein, ich finde es erfüllender, über die Physik solcher Fragen nachzudenken und dann selbst Lösungen zu erarbeiten. Ich weiß natürlich, dass es Überschneidungen zwischen meinem Forschungsgebiet und der Sciencefiction gibt und viele meiner Kollegen Fans sind. Ich selbst habe allerdings mehr Spaß daran, meine eigenen Ideen zu wälzen und die wenigen guten von den vielen schlechten zu trennen. Vielleicht trage ich am Ende dazu bei, der Menschheit zu helfen.

Aber noch mal: Würde es nicht mehr Sinn ergeben, all die Energie und das Geld auf der Erde zu investieren? Wir sind hier doch gar nicht so weit entfernt von dem Paradies, das Sie sich ausmalen.

Das kann man so sehen, man könnte auch hier ein geschlossenes Ökosystem bauen. Doch die Jahreszeiten und das Klima bleiben ein Ärgernis, egal wo Sie hingehen. In den Tropen ist es normalerweise zu warm für Gewächshäuser, die man bräuchte. Und bei hohen Breitengraden schwankt die Sonneneinstrahlung einfach zu stark. Wenn wir ins Weltall gehen, wird alles einfacher: Da scheint immer die Sonne, und man kann sie mit Spiegeln und Filtern so lenken und verändern, wie man möchte. Wie Sie sagten: Das könnte das Paradies werden. Und wir würden dort wieder ein ganz einfaches Leben führen, unterstützt von Technologie, aber im Einklang mit der Natur um uns herum.

Klingt alles recht träumerisch.

Ich finde es wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu geben, die über die Erde hinausreicht. Und in dieser Hinsicht sind wir in den letzten Jahrzehnten deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben. Ja, die Leute da draußen sind in ihren Jobs sehr fleißig und produktiv. Doch machen sie alle wirklich etwas Sinnvolles? Das würden viele sicherlich verneinen. Sie würden ihre intellektuelle Kapazität vermutlich lieber in den Dienst von etwas Positivem stellen. Und hier bietet sich einfach die Erschließung des Weltalls an. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen, was wir hier allein in den letzten paar Jahren für gigantische Fortschritte gemacht haben.

Sie spielen auf die Erfolge von SpaceX mit wiederverwendbaren Raketen an, die Starts deutlich erschwinglicher gemacht haben. Firmenchef Elon Musk würde ja gerne eine Kolonie auf dem Mars gründen. Ist das nicht eine Konkurrenz für Ihre Weltraumstadt?

Elon Musk hat zweifellos eine Revolution angestoßen. Das »Starship« von SpaceX könnte die Preise für den Transport ins Weltall noch weiter senken, wenn alles so klappt wie geplant. Was damit alles möglich sein wird, werden wohl erst die nächsten Jahre und Jahrzehnte zeigen. Musks Marspläne bereiten mir allerdings erhebliche Sorgen, was mich auch zu meiner Studie veranlasst hat.

Wieso?

Wenn wir wirklich eine Million Menschen auf dem Mars ansiedeln, bringt das ein großes ethisches Problem mit sich. Kinder werden dort mit nur einem Drittel der irdischen Schwerkraft aufwachsen, was ihre Körper verändern dürfte. Vermutlich könnten diese Menschen nie zur Erde zurückkehren, weil sie hier buchstäblich nicht mehr aus dem Bett kämen. Und so lebenswert ist der Mars dann auch nicht. Für Elon Musk ist die Kolonie ja in erster Linie eine Art Notfallplan, falls auf der Erde etwas schiefgeht. Aber wer will schon in einem Back-up leben und dafür Abstriche in der Lebensqualität machen? Über all das wird leider viel zu wenig gesprochen.

Immerhin gibt es gerade eine populäre TV-Serie namens »The Expanse«, die mit diesem Szenario spielt. Dort bekämpfen sich Erdlinge und Marsianer immer wieder. Wirklich schade, dass Sie keine Sciencefiction mögen …

Ich denke, so liefe es auch in der Realität: Die Menschheit würde sich langfristig in verschiedene Spezies entwickeln, und das alles nur wegen der unterschiedlichen Schwerkraft. Mit Weltraumsiedlungen, auf denen die Gravitation so groß ist wie auf der Erde, hätte man dieses Problem nicht.

In den 45 Jahren, die es die Idee mittlerweile gibt, ist wenig in dieser Richtung passiert. Frustriert Sie das manchmal?

Nicht wirklich, man kann ja nichts mehr daran ändern. Ich versuche eigentlich immer, nur über die Zukunft nachzudenken. Rückblickend muss man wohl sagen: Damals waren wir als Menschheit einfach noch nicht bereit für diese Pläne. Jetzt sind wir es vielleicht.