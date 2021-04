Starlink: Wer profitiert wirklich von SpaceX' Satelliten-Internet?

Starlink gefällt nicht jedem. Zwar verspricht SpaceX schnelles Internet für alle von Menschen besiedelten Regionen der Welt. Mit der Konstellation aus zunächst 12 000 geplanten und langfristig bis zu 42 000 Satelliten steigt der US-Konzern groß in die Internetversorgung ein, erntet dafür aber auch Widerspruch: Ingenieurinnen und Ingenieure befürchten, dass das Risiko für Zusammenstöße im All stark zunehmen könnten. Astronominnen und Astronomen wiederum beklagen Gefahren für unseren klaren Blick ins Universum.

Am 7. April 2021 war die 25. Rakete mit Starlink-Satelliten an Bord gestartet, wieder mal mit 60 Stück. Auch der Vorverkauf der Antennen am Boden läuft bereits, die etwa die Größe einer Pizzaschachtel haben. An einem Hausdach installiert, können zahlende Kunden damit schon bald Internetsignale empfangen und senden. Noch im Jahr 2021 sollen zuverlässig rund um die Uhr Verbindungen möglich sein. Auch die Wettbewerber OneWeb und Amazon arbeiten an vergleichbaren Diensten.

Aber was bedeutet schnelles Internet via Satellit genau? Die Verheißungen sind groß, von Datenbrunnen für alle digitalen Wüsten bis zum Ende der Zensur weltweit. Erst langsam zeichnet sich ab, wer die Dienste der zehntausenden Satelliten wirklich nutzen wird, wer für die immensen Investitionen zahlt und wie die Megakonstellationen dabei ein neues industrielles Zeitalter einläuten.

Starlink ist nicht global

Es ist ein Bild, das alle großen Anbieter gerne bemühen: Dutzende bis hunderte Satelliten werden sich ständig über jedem Himmelausschnitt an jedem besiedelten Ort der Erde bewegen. Starlink verspricht eine Bandbreite von bis zu zehn Gigabit – schneller als jeder DSL-Anschluss in Deutschland. Satelliten auf mittleren und hohen Bahnen bieten zwar schon seit mehr als einem Jahrzehnt globale Internetverbindungen an. Aber bei diesem relativ großen Abstand zur Erdoberfläche bremst die Lichtgeschwindigkeit die Reaktionszeit bei jedem Klick aus. Zudem war die Bandbreite vergleichsweise gering. Im Gegensatz dazu kreisen Starlink-Satelliten in nahem Abstand zueinander und nur wenige hundert Kilometer hoch, was auch die Latenz der Internetverbindungen stark reduziert. SpaceX spricht von 20 bis 40 Millisekunden, womit man selbst Onlinespiele quasi in Echtzeit spielen könne.

Allerdings hat die globale Abdeckung ihre Grenzen. Da sind nicht nur die polaren Breiten, die nur sporadisch von einigen polaren Satelliten des Starlink-Netzwerks überflogen werden. Auch SpaceX-Chef Elon Musk spricht davon, dass die angebotenen Dienste wohl nur drei bis vier Prozent der Bevölkerung nutzen würden. Das hat nicht nur damit zu tun, dass in Ballungszentren meist viel günstigere Internetanbieter verfügbar sind. Je mehr Menschen auf engem Raum Verbindung zu den Satelliten aufnehmen, umso mehr sinkt die für alle verfügbare Bandbreite. Wer in einer Großstadt wohnt, dürfte kaum zur Satellitenantenne greifen.

Den Ärmsten hilft Starlink kaum weiter

Die Anbieter von Megakonstellationen machen ein großes Versprechen: Laut Internationaler Telekommunikationsunion (ITU) hatten im Jahr 2019 mehr als drei Milliarden Menschen, also fast die halbe Weltbevölkerung, keinen schnellen Internetzugang. Der spätere Gründer von OneWeb Greg Wyler verbrachte aus diesem Grund mehrere Jahre in Afrika, um etwa Glasfaserkabel im schwer zugänglichen Grenzgebiet von Ruanda und dem Kongo zu verlegen und Schulen ans Internet anzuschließen. Dieses Geschäft beschreibt Wyler rückblickend als teuer und mühselig. Glasfasern brächen häufig. Sie seien nur deshalb bei uns so zuverlässig, weil unser Kabelnetz redundant verlegt ist. Wenn eine Leitung bricht, könnten sich die Datenpakete alternative Wege suchen. In Regionen, die nur mit einer Leitung angebunden sind, sei die Glasfaser dagegen eine gefährliche Schwachstelle.