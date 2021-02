Stromversorgung: Was vor dem großen Blackout schützen soll

Wie aufwändig es ist, den Stromfluss zu organisieren, schildert Markus Fürst, verantwortlich für die Systemführung beim Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW. Waren vor Jahren noch Dutzende Umspannwerke mit Personal besetzt, die per Telefon angewiesen wurden, diese oder jene Leitung zu schalten, so erfolgt die Steuerung heute zentral von der TransnetBW-Leitstelle in Wendlingen am Neckar. Die Fachleute versuchen, sich möglichst genau darauf einzustellen, was in den nächsten Stunden und Tagen im Netz passiert. Anhand von Daten der Stromhändler, Wetterdienste und benachbarter Netzbetreiber berechnen Fürst und seine Kollegen vorab, wie stark ihre Leitungen zu welcher Uhrzeit ausgelastet werden und wo vorausschauend zusätzliche Kraftwerksleistung bestellt oder gedrosselt werden muss, in Fachkreisen Redispatch genannt. Auch unerwartetes Verhalten der Verbraucher führt zu Abweichungen, die ausgeglichen werden müssen.

Neue Trassen für das neue Netz

»An gewöhnlichen Werktagen treffen die Energiehändler die Bedarfsprognosen ziemlich zuverlässig, rund um Feiertage wird es manchmal etwas anspruchsvoller«, sagt Fürst. Herrscht dann noch eine instabile Wetterlage, müssen die Prognosen für Fotovoltaik und Windkraft ständig aktualisiert und im Netz mit Regelleistung nachgesteuert werden. Zudem müssen die Experten Netzausbau und Wartungsarbeiten berücksichtigen, für die Teile des Netzes planmäßig abgeschaltet werden, und unvorhersehbare Störungen. »Bei allem arbeiten wir nach dem (n-1)-Kriterium«, sagt Fürst. Das heißt: Ein Netz aus n Komponenten darf selbst dann nicht zusammenbrechen, wenn es nur noch mit einer Komponente weniger läuft – etwa weil ein wichtiges Element, wie eine Leitung, plötzlich ausgefallen ist.

Eine geschickte Steuerung, Kraftwerksreserven und Batterien allein genügen aber nicht. Auch die Netze selbst müssen erheblich ausgebaut werden, um mit der steigenden Zahl an Einspeisern und Verbrauchern mithalten zu können, sagt Jutta Hanson vom Fachgebiet Elektrische Energieversorgung unter Einsatz erneuerbarer Energien an der TU Darmstadt. »Vereinfacht gesagt: Es nützt nichts, wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe, aber die Batterie beim Nachbarn steht, denn dann muss ich das Netz trotzdem belasten.« Jedes Kabel könne nur eine bestimmte Menge an Energie transportieren, daher müsse ausgebaut werden – auf allen Ebenen, vom Höchstspannungsnetz bis zu den regionalen Verteilnetzen.

Hanson vergleicht das mit dem Verkehr. Um viel Windstrom von Norden nach Süden zu bringen, werden aktuell neue Leitungen gebaut, »Stromautobahnen«. Das hohe Verkehrsaufkommen muss aber auch in der Fläche verteilt werden, über Landstraßen. Und diese sollten genug Kapazitäten haben, falls eine Stromautobahn ausfällt und »gesperrt« werden muss.

Laden... © Stephan Schulz / dpa-Zentralbild / picture alliance (Ausschnitt) Das Umspannwerk Wolmirstedt | Von hier in Sachsen-Anhalt aus soll eine 580 Kilometer lange Gleichstromtrasse nach Bayern gebaut werden. Mit diesem so genannten SuedOstLink soll das Stromnetz für künftige Herausforderungen ertüchtigt werden.

Wo der Ausbau am dringendsten ist, haben die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber im Netzentwicklungsplan aufgeführt, dessen erster Entwurf Ende Januar veröffentlicht wurde. Er beschreibt keine konkreten Trassenverläufe, sondern verzeichnet den Übertragungsbedarf zwischen Netzknoten. Das heißt, es werden lediglich Anfangs- und Endpunkte von zukünftigen Leitungsverbindungen definiert.

Wo dann genau die Baufahrzeuge rollen, muss also noch geklärt werden. Jutta Hanson drängt darauf, dabei die Bevölkerung stärker einzubeziehen und für Akzeptanz zu werben. »Viele wollen Klimaschutz, aber nicht eine 380-Kilovolt-Freileitung hinter ihrem Garten.«