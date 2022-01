Supermagnet: Neues Molekül ist der stärkste bekannte Magnet

Die »Supermagnete« bekommen Konkurrenz: Eine ungewöhnliche Bindung zwischen seltenen Erden macht ein neu geschaffenes Molekül dreimal magnetischer als den stärksten bisher bekannten magnetischen Stoff. Eine Arbeitsgruppe um Colin A. Gould von der University of California in Berkeley konstruierte eine Stoffklasse mit zwei Atomen eines Seltenerdelements wie Dysprosium oder Terbium, zwischen denen drei Jodatome im Dreieck angeordnet sind. Wie das Team in »Science« berichtet, sind die beiden Metallatome außerdem über eine direkte Bindung verbunden, die mitten durch das Zentrum des Jod-Dreiecks führt. Nach Angaben des Teams ist diese Bindung nicht nur für den extrem starken Magnetismus verantwortlich, sondern außerdem die erste direkte Bindung zwischen zwei seltenen Erden in einem Molekül.

Ein Stoff ist dann besonders stark magnetisch, wenn er einerseits viele ungepaarte Elektronen enthält, deren magnetisches Moment nicht direkt durch ein entgegengesetzt orientiertes Partnerelektron neutralisiert wird – und andererseits diese Elektronen alle gleich ausgerichtet sind. Seltene Erden geben sehr gute Magnete ab, zum Beispiel die sehr starken Neodym-Supermagnete, denn sie enthalten viele ungepaarte Elektronen, die durch eine Bindung an ein Metall wie Eisen gemeinsam ausgerichtet sind.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, 03/2022 Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Theoretisch sind noch viel stärkere Magnete möglich, wenn man als Bindungspartner statt Eisen einfach ein weiteres Seltenerdelement nutzt. Doch bisher gab es keinen Stoff mit direkt aneinander gebundenen seltenen Erden. In dem neuen Molekül gibt es eine solche Bindung – sie ist aber so schwach, dass die beiden Metallatome von drei Jodatomen zusammengehalten werden müssen, damit sie sich ausbilden kann. In dieser Bindung befindet sich ebenfalls ein ungepaartes Elektron genau in der Mitte zwischen den seltenen Erden.

Dieses richtet alle anderen ungepaarten Elektronen beider Metallatome gleich aus, so dass das gesamte Molekül extrem magnetisch wird. Die Arbeitsgruppe maß die Stärke des molekularen Magnetismus unter anderem anhand der so genannten Koerzitivfeldstärke. Diese gibt an, wie stark ein äußeres Magnetfeld sein muss, um den inneren Magnetismus eines Stoffs zu überwinden. Mit zwei Terbium-Atomen in dem Molekül und bei einer Temperatur von etwa 60 Kelvin lag die Koerzitivfeldstärke nach Angaben des Teams über 25 Tesla.