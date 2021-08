Symbiose: Schummelnde Feigenwespen lassen Feige im Stich

Zu den vielleicht verwickeltsten Affären zählt die Beziehung von Feigen und Feigenwespen. Zwischen beiden hat sich im Lauf von Millionen Jahren eine stabile Symbiose ausgebildet, bei der die Pflanze die Wespen ernährt und schützt und die Wespe die Pflanze bestäubt – wie das im Einzelnen geschieht, ist allerdings kopfzerbrechend komplex. Die Sache wird nicht einfacher, wenn zudem schummelnde Feigenwespen ins Spiel kommen, die an Feigen naschen, ohne dafür etwas zu tun, wie nun ein Forscherteam aus China, den USA und Schweden berichtet.

Die Wissenschaftler um Yan-Qiong Peng von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben in China die Interaktion von zwei Feigenwespenarten mit dem Chinesischen Feigenbaum Ficus microcarpa untersucht, dem Indischen Lorbeer, der in Asien gern auch als Zierbaum gepflanzt wird. Wie üblich bei Feigen verlässt sich die Pflanze auf Symbionten als Bestäuber: Die Insekten dringen durch eine passgenau dimensionierte Pore in die »Frucht« ein, die bei Feigen eine Hohlkugel von nach innen gerichteten Blüten ist. Hier vollzieht sich ein Teil des Lebenszyklus der Insekten. Verkürzt zusammengefasst legen Weibchen hier Eier ab, Larven schlüpfen und fressen, Männchen begatten Weibchen, die dann in eine zweite Pflanze wechseln und diese, wenn alles für die Feige gut läuft, mit dem Pollen der ersten befruchtet.

Auch die auf die Chinesische Feige spezialisierte Wespenart Eupristina verticillata profitiert davon, dass sie in den Blüten einen schützenden Lebensraum findet. Die Wespe hat sich im Zuge der Evolution in diese Symbiose eingekauft, indem sie zweierlei Arten von anatomischer Ausrüstung zum effizienten Transport der Feigenpollen entwickelt hat: Taschen im Brustbereich und kammartige Strukturen an den Vorderbeinen, in denen sich Pollen zum Bestäuben kilometerweit von Pflanze zu Pflanze fliegen lässt. Tatsächlich gibt es in den Feigen oft auch eine ähnliche Schwesterwespenart ganz ohne Pollentransportausrüstung, wie die Forscher beschrieben: Schummelwespen.