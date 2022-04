Synapsen: Gefahr durch Benzodiazepine

Benzodiazepine gehören zu den am häufigsten verschriebenen Mitteln gegen Schlaf- und Angststörungen. Doch nimmt man die Medikamente über einen längeren Zeitraum ein, kann die geistige Leistungsfähigkeit leiden, bis hin zur Demenz. Ein Team um Yuan Shi von der Ludwig-Maximilians-Universität München deckte nun mit aufwändigen Experimenten auf, wie diese gravierenden Nebenwirkungen entstehen.

Die Fachleute beschränkten sich bei ihren Versuchen auf den Wirkstoff Diazepam, besser bekannt als Valium. Verabreichten sie ihn Mäusen, so bildeten sich die Dornfortsätze an ihren Nervenenden zurück. An diesen »Spines« befinden sich die Synapsen, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren. Außerdem bauten die Labortiere kognitiv ab. Diazepam dockt nicht nur an den GABA-Rezeptor in den Kontaktstellen von Neuronen an, sondern auch an das »translocator protein« (TSPO). Aktivierten die Hirnforscher ausschließlich dieses Protein, so verschwanden ebenfalls Dornfortsätze. Genetisch veränderte Mäuse ohne TSPO verloren durch Diazepam hingegen keine Spines.

In weiteren Untersuchungen wiesen Shi und ihre Kollegen nach, dass TSPO die Mikroglia stimuliert, die Immunzellen des Gehirns. Diese mischen sich in die Prozesse an den Nervenenden ein und verhindern, dass neue Dornfortsätze wachsen. Als die Wissenschaftler den Großteil der Mikroglia experimentell entfernten, bildeten sich in der Diazepam- sowie in der Kontrollgruppe sogar mehr Spines. Dass Mikroglia Synapsen angreifen, war schon vorher bekannt. »Aber was uns wirklich überrascht hat, war, dass so gut erforschte Medikamente wie Benzodiazepine diesen Prozess beeinflussen«, so Yuan Shi.