Tiefsee: Forscher vermessen gigantischen Erdrutsch im Ozean

Die in die Tiefsee verlagerten Mengen deuten an, dass derartige Erdrutsche eine bislang unterschätzte Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf spielen könnten: Eingelagert in den Sedimenten finden sich auch große Mengen an organischem Material, etwa abgestorbenes Plankton, Organismen, die in der Erde leben, oder Pflanzen, die der Kongo aus dem Inneren Afrikas herantransportiert.

Tallings Team vermutet, dass heftige Regenfälle im Kongobecken für den Erdrutsch mitverantwortlich sind. Der Kongo führte deshalb deutlich mehr Wasser als im Mittel; gleichzeitig trafen diese Wassermassen auf besonders starke Gezeiten. Beides zusammen löste Turbulenzen aus, die letztlich das Sediment in Bewegung versetzten. Sie lösten nicht nur die Verankerungen der Bojen, sondern zerstörten auch zwei wichtige Unterwasserkabel. In der Folge waren in großen Teilen Afrikas die Internetverbindungen schwieriger und langsamer.