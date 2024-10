Beobachtungstipp: Nach 45 Jahren wirft Titan wieder seinen Schatten auf Saturn

Nach fast einem halben Jahrhundert sind wir nun wieder an der Reihe, und gleich mehrere Serien von Titanereignissen lassen sich verfolgen. Die erste beginnt am 27. Oktober 2024 und dauert bis Februar 2025. Sie besteht aus Verfinsterungen und Schattenwürfen und erreicht ihren Höhepunkt zwischen Mitte November und Anfang Dezember. Danach steht Saturn tief am Abendhimmel, so dass die Ereignisse nach seinem Untergang enden.

Die zweite Serie fällt mit der Konjunktionsstellung des Planeten zusammen. Von ihr sind ausschließlich die beiden ersten Ereignisse im Februar 2025 unter ungünstigen Umständen teilweise zu sehen. Die Ringkantenstellung am 23. März 2025 ist unbeobachtbar. Im Frühjahr meldet sich Saturn am Morgenhimmel zurück; seine Opposition erreicht er am 21. September 2025. Die dritte Serie, diesmal aus Bedeckungen und Durchgängen, beginnt im September 2025. Dabei steht Saturn am Abend wieder recht tief, so dass einige Ereignisse nur zum Teil zu sehen sind.

Während der Serien verändert sich unser Blickwinkel: Die Schattenwürfe der ersten Serie wandern von Süd nach Nord, der erste am 4. November 2024 streift sogar den Südpol des Planeten! Die Transits der zweiten Serie beginnen am Saturnnordpol und wandern zum Äquator. Keine zwei Ereignisse sind gleich.