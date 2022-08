Toxische Positivität : Zwanghaft gute Laune

In den sozialen Medien formiert sich inzwischen eine Bewegung gegen die allgegenwärtige Positivität. Influencerinnen weisen darauf hin, dass auch ihr Leben nicht immer perfekt ist, zeigen sich mal weinend oder wütend. Im Podcast »Drinnies« begrüßen die Hosts ihre Zuhörer regelmäßig mit dem Satz: »Wir hoffen, es geht euch gut – wenn nicht, is' auch okay.« Damit greifen sie auf, was auch die Forschung jüngst herausgefunden hat: Ob positiv oder negativ, am wichtigsten ist es, dass sich die eigenen Gefühle richtig anfühlen. Ganz gleich, was das eigene Umfeld oder die Gesellschaft davon hält.