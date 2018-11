Mustafa Kemal Atatürk: Übervater der Türken

»Man muss das Gesindel hinwegfegen, das uns regiert. Die Türkei muss den Türken zurückgegeben werden« (Mustafa Kemal Atatürk)

1899 wechselt Mustafa Kemal an die Kriegsakademie von Konstantinopel. Sechs Jahre später findet er eine Anstellung im Kriegsministerium. Dort schließt sich der junge Hauptmann den »Jungtürken« an, einer Bewegung von nationalpatriotisch gesinnten Offizieren, die den Niedergang des Osmanischen Reichs aufhalten und das verkrustete System reformieren wollen – bleibt aber auf Distanz zu ihnen. Denn nicht die Reformierung des osmanischen Imperiums schwebt ihm vor und erst recht nicht die Vereinigung sämtlicher Turkvölker Asiens zu einem neuen Reich (»Turanismus«).

Nein, Mustafa Kemal hat eine andere, noch viel ehrgeizigere Vision: Er will einen ethnisch homogenen, europäisch ausgerichteten Nationalstaat – befreit von allem orientalischen Ballast, der die Türken daran hindere, ein Teil des Westens zu werden. Nicht der Islam, sondern der Nationalismus soll Identität stiften. Nicht auf dem Koran, sondern auf den Schriften der Aufklärung sollen die Leitlinien des Staats basieren.

1909 proben die Jungtürken erstmals den Aufstand – und haben Erfolg: Sie erreichen die Absetzung des absolut herrschenden Autokraten an der Spitze des Reichs. Auslöser der Revolte war das Unvermögen Sultans Abdülhamid II. (1876-1909), die aufkeimenden Nationalismen von Arabern, Albanern, Türken und Kurden unter Kontrolle zu bringen; seine Strategie, den Islam als politisches Schwert im Sinn eines Panislamismus zu nutzen, war nicht aufgegangen. Was in den Augen der Jungtürken aber noch viel schlimmer wog, war seine jahrzehntelange Reformverweigerung, mit der er sein Land weiter schwächte. Sucht man im Leben des Mustafa Kemal Atatürk nach einem Punkt, an dem in ihm der Entschluss für seine späteren Reformen reifte, dann ist es die Auseinandersetzung mit diesem Sultan.

© AKG Images (Ausschnitt) Mustafa Kemal um 1925 | Das Tragen westlicher Kleidung war äußeres Zeichen seines Reformanspruchs.

Hoffnungen setzte man auf Abdülhamids Nachfolger. Sultan Mehmed V. der neue Mann am Bosporus. Doch auch dieser Repräsentant der Osmanendynastie entsprach nicht den Erwartungen der Modernisierer, da er ebenfalls in altem Denken verhaftet blieb und sich gegenüber politischer Neuerung verschloss. Hinzu kam, dass es er es ebenso wenig wie seine Vorgänger vermochte, der fortschreitenden Erosion des Imperiums Einhalt zu gebieten. Nacheinander musste das einst mächtige Osmanenreich territoriale Verluste hinnehmen. Zuerst auf dem Balkan, dann in Nordafrika und später im Orient. Zu innerer Stagnation und äußerem Souveränitätsverlust gesellte sich die zunehmende wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von den europäischen Großmächten. Was Mustafa Kemal von der politischen Führung an der Hohen Pforte in Istanbul hielt, sagte er klar und deutlich: »Man muss das Gesindel hinwegfegen, das uns regiert. Die Türken müssen lernen, sich selbst zu führen, ohne fremde Wirtschaftshilfe und Einmischung. Die Türkei muss den Türken zurückgegeben werden.«

Die Gelegenheit dazu sollte er 1918 bekommen. Als Verbündeter des Deutschen Reichs hatte das Osmanische Reich den Weltkrieg verloren, doch Mustafa Kemal war aus der Niederlage als tragischer Held hervorgegangen. Er hatte als Divisionskommandant die Dardanellen erfolgreich gegen die britische Seestreitkraft verteidigt und war trotz mächtiger Widersacher in Politik und Militärapparat zum General aufgestiegen; außerdem hatte er für seinen Sieg den Ehrentitel »Pascha« erhalten. Doch militärisches Talent allein genügte nicht: Seine 7. Armee, an Ausrüstung, Material und technischem Knowhow hoffnungslos unterlegen, wurde von den Briten und Arabern bei Aleppo geschlagen, das Osmanische Reich streckte am 30. Oktober 1918 die Waffen.

Verlust der Souveränität

Dem militärischen Zusammenbruch folgte der Zerfall des Reichs. Im Waffenstillstandsabkommen von Mudros, an Bord der HMS Agamemnon vor der Insel Limnos unterzeichnet, mussten die Osmanen auf ihr gesamtes Reich mit Ausnahme Anatoliens verzichten. Die Westalliierten besetzten Istanbul und die Meerengen. Verloren waren Makedonien und Thrakien auf dem Balkan sowie die orientalischen Besitzungen Mesopotamien, Syrien und Palästina. Und schon war das türkische Kernland in Gefahr, von Minderheiten zerstückelt zu werden. Die Schwäche des Osmanenreichs weckte Begehrlichkeiten. Vor allem jenseits der Ägäis witterten die Griechen ihre Chance, das Großgriechenland der Antike wieder aufleben zu lassen. Sie hatten sich 1917 auf die Seite der westlichen Alliierten geschlagen und erhielten von diesen zur Belohnung die Erlaubnis, in Kleinasien einzumarschieren. Anfang 1919 besetzten die Hellenen die ägäische Hafenstadt Izmir. Noch bevor im Pariser Vorort Sèvres die Verhandlungen über einen Friedensprozess begonnen haben, landen im Mai 1919 griechische Truppen an der Westküste Anatoliens und dringen weiter nach Nordosten vor. Der Traum vieler griechischer Nationalisten scheint Realität zu werden. Auch die Armenier und die Kurden wittern Morgenluft und streben nach Unabhängigkeit.

Kemal, der am 30. Oktober aus der Armee ausgeschieden und nach Istanbul zurückgekehrt war, hoffte nun auf Veränderung unter dem neuen Sultan, Mehmed VI., der nach dem Tod seines Halbbruders Mehmed V. am 3. Juli 1918 die Herrschaft im Osmanischen Reich übernommen hatte. Doch auch mit diesem Sultan war kein neuer Staat zu machen, weil ihm einzig und allein daran gelegen war, mit Duldung der Siegermächte seinen Thron und sein übernationales Reich zu bewahren.

Ausgerechnet dieser »britischen Marionette« soll Kemal nun beim Machterhalt helfen. Vier Tage nach den Griechen landete er in der Stadt Samsun am Schwarzen Meer. Im Auftrag des Sultans soll er die gemäß der Waffenstillstandsbedingungen geforderte Entmilitarisierung des Landes durchführen und die 3. Armee entwaffnen. Doch der eigensinnige General denkt nicht im Geringsten daran, als Erfüllungsgehilfe der Siegermächte in die Geschichte einzugehen. Er sammelt stattdessen die Reste des Heers, versichert sich der Unterstützung einflussreicher Militärs, setzt sich an die Spitze einer nationalistischen Bewegung und organisiert gleichzeitig von Ostanatolien aus den nationalen Widerstand gegen die Hohe Pforte und das Invasionsheer der Griechen. Sein oberstes Ziel ist die Erhaltung der nationalen Einheit des Landes. »Organisieren sie Volksbewegungen«, befahl er seinen Untergebenen, kaum dass er in Anatolien angekommen war. »Veranstalten sie Versammlungen unter dem Motto ›Nationale Wiedergeburt‹; erheben sie bei den alliierten Mächten Protest gegen die Besetzung eines Gebiets durch die Griechen.« Unzählige solcher Aufrufe zirkulieren im ganzen Land.