Ukraine-Krieg und Düngermangel: Bolsonaros Vernichtungspaket

Bolsonaros Plan geht bislang auf

Ungeachtet dieser Kritik, Proteste und Bitten wurde das Bergbaugesetz in der vergangenen Woche unter dem Vorwand eines möglichen Düngemittelmangels durch den Ukraine-Krieg erneut aufgegriffen. Und Bolsonaros Plan ging auf: Im Eilverfahren genehmigte die Abgeordnetenkammer am 9. März den Dringlichkeitsantrag mit 279 zu 108 Stimmen und drei Enthaltungen – ohne, dass er zuvor in einer Fach- oder Sonderkommission erörtert worden wäre. Der Vorschlag 191/2020 wird nun in einer Arbeitsgruppe begutachtet und geht danach ins Plenum, was wegen der beantragten Dringlichkeit schon bald geschehen könnte.

Dabei hängt die Lösung des Düngemittelproblems nicht von der Ausbeutung der Vorkommen in den indigenen Gebieten ab. Eine Studie der Bundesuniversität von Minas Gerais (UFMG) zeigte bereits 2019, dass sich die meisten Kaliumvorkommen außerhalb der Reservate befinden.

Lediglich elf Prozent der Lagerstätten liegen demnach auf indigenen Gebieten, die noch einen Demarkationsprozess durchlaufen. Diese sind ohnehin bislang nicht als gesetzlich geschütztes indigenes Land anerkannt worden und können deshalb ebenfalls nicht als Vorwand für das Durchdrücken des Bergbaugesetzes gelten. Dieses Kaliumvorkommen im Amazonasgebiet betrifft eine Region am Unterlauf des Rio Madeira, erklärt Marcio Santilli vom ISA, und befindet sich in der Genehmigungsphase. Und selbst, wenn es auf geschützten indigenen Gebieten liegen würde, so wäre auch ein Krieg kein Argument, um die Rechte der Minderheiten auszuhebeln, sagte die 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, ein übergeordnetes Organ, das mit der Generalstaatsanwaltschaft verbunden ist.

Krieg als Ablenkungsmanöver

Wem nutzt also dieser umstrittene Gesetzesentwurf? Dem Kaliumabbau jedenfalls nicht. Jene »Farce der Düngermittelknappheit« habe Bolsonaro inszeniert, um die Dringlichkeit der Abstimmung zu erzwingen, sagt Marcio Satilli vom ISA.

© Ton Koene / picture alliance (Ausschnitt) Agrar- gegen Indigenenland | Oft sind die Reservate der Indigenen die letzte Barriere gegen die Abholzung. Hier grenzen Sojafelder direkt an das Xingu-Reservat.

Die Regierung übe Druck aus, sagte der Abgeordnete Rodrigo Agostinho vom Ausschuss für Umwelt und nachhaltige Entwicklung. In Wirklichkeit geht es um die wirtschaftliche Ausbeutung indigener Territorien und darum, den bisher illegalen Abbau von Gold, Bauxit, seltenen Erden und Mineralen zu legalisieren. Allein in den Gebieten der Yanomami an der Grenze zu Venezuela wühlen über 20 000 illegale Goldsucher die Erde um, sie greifen die Indigenen tätlich an und vergiften die Flüsse mit Quecksilber. Die Genehmigung des Bergbaugesetzes wäre der bisher härteste Schlag gegen die territoriale Autonomie der indigenen Völker.

»Wer glaubt, dass dies die brasilianische Wirtschaft retten wird, liegt falsch, denn das Image Brasiliens wird dazu führen, dass Finanziers und Investoren die brasilianische Wirtschaft nicht mehr unterstützen werden«, sagt Joênia Wapichana, die einzige indigene Parlamentarierin im Kongress. »Um dieses Düngemittelproblem zu lösen, gibt es andere Möglichkeit als die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen im Eilverfahren, mit einem Text, dessen Inhalt wir nicht einmal genau kennen.« Und sie fügt hinzu: »Ich würde sagen, das ist ein tragisches Projekt, das den indigenen Völkern Tod und Zerstörung bringt.«