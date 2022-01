Ultrahoch aufgelöstes Foto: Die »Nachtwache« auf den Pinseltupfer genau

Das Gemälde wurde seit seiner Fertigstellung an den Rändern teils stark beschnitten. Im Juni 2021 rekonstruierte das Team der »Operation Night Watch« das Gemälde digital und ergänzte es auf Basis früher Kopien um die verloren gegangenen Abschnitte. In seiner ursprünglichen Größe zeigt es eine leicht veränderte Bildkomposition. Rembrandt rückte die beiden Offiziere beispielsweise nicht so zentral in die Mitte, wie sie heute zu sehen sind. Dank der Ergänzung am linken Rand wird zudem erkennbar, dass sich die Gruppe auf einer Brücke befindet.