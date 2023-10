Ungeziefer: »Ganz ausrotten werden wir Bettwanzen nie«

Zuvor schienen Bettwanzen in Europa kaum noch ein Problem zu sein. Hatte man sie mit der für Insekten giftigen Substanz DDT fast ausgerottet?

Die Bekämpfung mit DDT fand vor allem in den USA statt. In Europa war der Bettwanzenbefall schon Ende der 1930er Jahre eingebrochen, bevor das Insektizid auf den Markt kam. Das lag an der Verbesserung der Wohnsituation, es lebten nicht mehr so viele Menschen auf engem Raum miteinander. In Großbritannien wurden bessere Häuser gebaut, die typischen Wohnblöcke der Arbeiter, in denen Ratten und Mäuse ein großes Reservoir hatten, verschwanden. Deshalb blieb die Zahl der Bettwanzen viele Jahrzehnte lang niedrig. Die Gründe für einen erneuten Anstieg Ende des 20. Jahrhunderts sind vielschichtig, es gibt eine Menge von Faktoren, die alle nicht ordentlich belegt sind.

Welche sind das?

Erstens der zunehmende Reiseverkehr. Aber damit lässt es sich nicht allein erklären, denn er hat nicht so plötzlich zugenommen wie der Bettwanzenbefall. Außerdem müssten wir dann auch deutlich mehr tropische Bettwanzen in Europa finden. Zweitens die Zunahme von Gebrauchtmöbeln über Flohmärkte und Secondhandshops. Drittens spielt auch der Klimawandel eine Rolle. Wärmere Temperaturen erlauben den Bettwanzen nämlich, eine Generation mehr zu entwickeln. Auch das Heizverhalten spielt sicher eine Rolle. Noch in den 1960er und 1960er Jahren blieben Räume oft unbeheizt, nicht selten sogar das Schlafzimmer. Zudem sind Insektizidresistenzen ein Grund für die Ausbreitung der Bettwanzen.

Woher kommt Ihre Faszination für Wanzen?

Bei mir ist es einfach wissenschaftliche Neugier, wir haben schon so viele interessante Dinge herausgefunden. Deshalb stehe ich dem Tierchen schon eher als nettem Kollegen gegenüber, als dass ich sie als Ungeziefer betrachte.

Sie erforschen die Fortpflanzung der Tiere, die so genannte traumatische Insemination. Der Sexualakt der Bettwanzen scheint ziemlich brutal zu sein …

Das ist ein interessanter evolutionärer Prozess, der mich dazu gebracht hat, die Bettwanzen genauer zu erforschen. Der Geschlechterkonflikt ist bei diesem Tier besonders deutlich ausgeprägt. Man findet hier viele Ungewöhnlichkeiten.

Welche sind das?

Die Männchen stechen in die Leibeshöhle des Weibchen hinein und benutzen nicht die Geschlechtsöffnung. Die Spermien schwimmen dann frei durch den weiblichen Körper und suchen sich selbst den Weg zu den Eierstöcken. Dann passiert es, dass die Eier in den Eierstöcken befruchtet werden – das ist bei den Insekten einzigartig, bei allen anderen findet die Befruchtung erst bei der Eiablage statt. Die Weibchen legen zwar auch Eier, aber eigentlich sind da schon Embryonen drin. Streng genommen legen sie also kleine Babys.

Wie überlebt das Weibchen diese Attacke des Männchens beim Sex?

Das ist ein weiteres erstaunliches Phänomen. An der Stelle, wo die Männchen in das Weibchen reinbohren, ist das Gewebe besonders elastisch. Da wird ein neues Biomaterial gebildet, ja sogar ein eigenes Immunorgan, das es bei Insekten normalerweise nicht gibt. Das schützt vor Geschlechtskrankheiten, denn wenn das Männchen in das Weibchen hineinbohrt, befinden sich an dem Männchen alle möglichen Umweltmikroben. Die werden an diesem Organ neutralisiert. Es ist aber noch erstaunlicher: Wir haben hier eine Tierart, wo das Männchen seine Spermien und seine Mikroben übergibt, obwohl die Keime die Spermien schädigen und somit die Fortpflanzung gefährden können. Das ist völlig absurd.

In der Tat.

Als wir das gesehen haben, ahnten wir, dass es in der Samenflüssigkeit einen antibiotischen Stoff geben muss. Und zwar einen, der sofort wirkt, weil die Spermien innerhalb von Minuten absterben. Dieses Antibiotikum haben wir später auch gefunden. Und das fand ich dann schon toll: Andere Forscher fahren in die Tiefsee oder in den Urwald, um nach derartigen Substanzen zu suchen und wir finden ihn in Bettwanzen.

Woher stammen Bettwanzen ursprünglich – und seit wann kommen diese Tiere ins Schlafgemach?

Die Gemeine Bettwanze war ursprünglich ein Tier, das an Fledermäusen gelebt hat. Wir finden sie von Mitteleuropa bis Kasachstan und Afghanistan als normale Wanze im Fledermausquartier. In Mitteleuropa sind das von Menschen geschaffene Quartiere, Kirchdachböden beispielsweise, in Zentralasien vermutlich auch Höhlen. Der erste offizielle Bericht aus Deutschland stammt von einem Befall der Königin Edgitha, kurz vor dem Jahr 1000. In ihrem Sarkophag wurden Bettwanzen gefunden, deshalb spricht man vom ersten Fund. Ich bin skeptisch. Ich habe mir das in Halle im Museum angesehen und fand einen riesigen Schlitz im Sarkophag vor. Da wäre eine ganze Katze durchgekommen. Es ist also möglich, dass die Wanzen viel später eingewandert sind. Sicher ist ein Nachweis erst später, in Konrad von Megenbergs »Das Buch der Natur« lässt sich nachvollziehen, wie der Begriff von Wandlaus auf Wanze springt. Schon zu der Zeit war die Bettwanze also ein menschlicher Parasit.

Und früher?

In Europa sind die Nachweise schon aus der Antike belegt, der Artname Lectularius stammt ja aus dem alten Rom, von lateinisch lectus, Bett. Und auch Aristophanes hatte die Bettwanze im alten Griechenland in zwei seiner Stücke verwendet. So lange leben sie sicher mit dem Menschen.

Wie trafen sie auf den Menschen?

Wir gehen davon aus, dass es Bettwanzen gibt, solange es Städte gab, in denen auch Fledermäuse lebten. Die Wanzen sind irgendwann von den Tieren auf den Menschen gesprungen. Genetisch sind es mittlerweile zwei völlig getrennte Linien. Sie haben sich vor etwa 40 000 bis 50 000 Jahren auseinanderentwickelt, gehören aber noch zur selben Art. Wenn man diese Wanzen dazu zwingt, sich untereinander zu paaren, bekommt sie noch ausreichend Nachkommen, wie wir gerade herausgefunden haben.

Apropos Vermehrung: Sind Wohnungen erst einmal befallen, wird man Bettwanzen nur schwer wieder los. Woran liegt das?

In ihrer Biologie findet sich keine offensichtliche Ursache dafür. Auch die Resistenzen unterscheiden sich nicht maßgeblich von denen anderer Insekten. Ich würde bei einem schweren Befall immer dazu raten, einen Schädlingsbekämpfer zu rufen. Die Eier sind relativ widerstandsfähig, aber Hitze tötet sie ab.

Für die Bekämpfungsmethode per Hitze werden große Generatoren aufgestellt, die aus der Wohnung schnell eine Sauna machen.

Ja, auch um Wanzen zu erreichen, die sich gut verstecken. Als Plattwanzen können sie sich in sehr kleine Schlitze zwängen und dort verstecken. Sie sitzen im Bett, im Radio, in Steckdosen, hinter Tapeten und unter Fußbodenleisten. Da kommen Kontaktgifte nicht immer richtig hin.

Raten Sie alles in allem also zu mehr Gelassenheit im Umgang mit Bettwanzen?

Man sollte nicht in Panik geraten und Ruhe bewahren. Für die meisten ist der Biss der Wanzen nicht schlimmer als ein Mückenstich. Aber niemand möchte dauernd Mückenstiche haben. Deshalb sollte man die Bettwanzen auch nicht im Schlafzimmer dulden. Die müssen schon weg. Ganz ausrotten werden wir sie aber nie.

Die Fragen stellte Andreas Frey.