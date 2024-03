Geburtsverletzungen: Die verschwiegenen Leiden der Mütter

Solange keine Lebensgefahr besteht, haben Schwangere die Wahl. Doch sie werden nicht standardmäßig über die Risiken beider Geburtsformen informiert. Auf den Webseiten von Fachgesellschaften sucht man vergeblich nach systematischen Vergleichen. Das deutsche Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) bietet unabhängige und verständlich aufbereitete, aber keine umfassenden Informationen – Sterberisiken werden zum Beispiel nicht erwähnt.

Kein Wunder, denn gerade zur wohl wichtigsten Frage sind die Antworten unbefriedigend: Wie viele Frauen und Kinder sterben hier zu Lande bei einem geplanten Kaiserschnitt und wie viele bei einer geplanten vaginalen Geburt? Offizielle Statistiken sprechen von einer Müttersterblichkeit von weniger als 1 : 25 000, unterscheiden aber nicht nach Geburtsmodus.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft forscht auf Anfrage in ihren Datenbanken nach. Im Jahr 2022 sind demnach 23 Mütter bei oder kurz nach der Geburt gestorben, davon 18 bei einem Kaiserschnitt. Wie viele davon ein Notkaiserschnitt waren: unbekannt. Doch das macht einen Unterschied, denn die Operationsrisiken – schwere Blutungen, Infektionen, Thrombosen und Embolien – sind beim Notkaiserschnitt größer als beim geplanten Bauchschnitt.

Die Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe kann ebenfalls keine Zahlen liefern. Chefarzt Michael Abou-Dakn verweist auf Statistiken in den Leitlinien, die den geplanten Kaiserschnitt mit der geplanten vaginalen Geburt vergleichen. Zwei der dort zitierten Studien fanden ein erhöhtes Sterberisiko, zwei dagegen nicht. Ist der Eingriff geplant, so nähere sich das Sterberisiko der Mutter dem einer vaginalen Geburt an, sagt Abou-Dakn.

Und was ist mit den Kindern? Die Geburt ist für sie schließlich viel gefährlicher als für die Mütter. 1783 Säuglinge wurden keinen Monat alt, teilt die Deutsche Krankenhausgesellschaft für 2022 mit. Doch laut dem deutschen Science Media Center (SMC) kommen kindliche Todesfälle oder Komplikationen bei einem geplanten Kaiserschnitt nicht häufiger vor als bei einer geplanten vaginalen Geburt. Die Kaiserschnitt-Kinder würden später jedoch eher unter Allergien, Übergewicht oder Diabetes leiden. Langfristig zieht ein Kaiserschnitt außerdem Risiken für weitere Schwangerschaften nach sich; zum Beispiel reißt die Gebärmutter eher, wenn die Mutter bereits per Kaiserschnitt entbunden hat. Auf der anderen Seite birgt eine vaginale Geburt auch Risiken für Kinder, wie die von Hirnverletzungen beim Einsatz einer Saugglocke.

Die Mutter hat das letzte Wort

Zu vielen dieser Warnungen gibt es Gegenstimmen. Doch selbst wenn alle Risiken unstrittig und alle Risikofaktoren bekannt wären: Eine Formel für die beste, die risikoärmste Geburt existiert nicht. Man müsste dazu Dinge vergleichen, die kaum vergleichbar sind, etwa eine Inkontinenz mit einer Embolie – die eine eher ungefährlich, aber häufig, die andere lebensgefährlich, aber vergleichsweise selten. Welches Risiko eine Frau lieber eingehen möchte, das kann nur jede für sich entscheiden.

Der Gynäkologe Abou-Dakn sagt, er frage nach Inkontinenz in der Schwangerschaft, nach Beckenbodenproblemen in der Familie und nach dem Hauptrisikofaktor, einem großen ersten Kind. Gab es bei einer ersten vaginalen Geburt schon Komplikationen, dann empfiehlt er bei der zweiten gleich einen geplanten Kaiserschnitt oder frühzeitig auf einen Kaiserschnitt umzusteigen, »wenn es vaginal nicht vorangeht«.

Aber stets bleibt ein Restrisiko. »Wir wissen im Voraus nicht mit Sicherheit, wer eine Schädigung des Beckenbodens durch die Geburt erleiden wird«, schreiben Vertreterinnen und Vertreter der Fachgesellschaften, darunter Michael Abou-Dakn. Sie fordern, Schwangere »evidenzbasiert, emotionsfrei und nicht wertend« zu beraten. Und wenn eine Frau keine vaginale Geburt möchte: »Dann würde ich die Risiken mit ihr erörtern, und dann führen wir den Kaiserschnitt auf Wunsch durch«, sagt Abou-Dakn.

So steht es auch in den Leitlinien. Nach einem ausführlichen Gespräch soll der Schwangeren »ihr Wunsch gewährt werden«. Eine merkwürdige Formulierung: Laut Patientenrechtegesetz entscheidet die Schwangere über Untersuchungen, Eingriffe und Medikamentengabe während der Geburt – außer in medizinischen Notfällen, wenn eine Maßnahme unaufschiebbar ist. Ob dann noch genug Zeit ist, um über die Alternativen aufzuklären: Das ist eine Ermessensfrage, über die man streiten kann.

Und solche Komplikationen sind nicht nicht selten. In einer Feldstudie an der Universität Wien wünschten sich rund 900 von 1050 schwangeren Frauen eine vaginale Geburt. 10 Prozent benötigten dann doch einen Notkaiserschnitt, 4,5 Prozent wurden per Saugglocke entbunden, mehr als 50 Prozent am Damm operiert. Beim Wunschkaiserschnitt gab es weniger Probleme. »Die Ergebnisse sind vergleichbar mit unkomplizierter vaginaler Geburt und deutlich überlegen gegenüber Saugglocke oder Notkaiserschnitt«, so das Fazit.

Das »intakte Geburtserlebnis«, ein häufig geäußertes Argument für die vaginale Geburt, werde nicht von allen Frauen als wichtig eingestuft, schreiben zwei der Wiener Forschenden, Peter Husslein und Martin Langer. Auf der anderen Seite stehen die psychischen Folgen, die aus Komplikationen der vaginalen Geburt entstehen können: Traumata und Depressionen sowie deren Folgen für die Bindung zum Kind.

Redebedarf haben die Frauen aber eher aus anderen Gründen. Ein psychisches Trauma nach einem Kaiserschnitt erlebe sie selten, sagte Kaven Baeßler, Leiterin des Beckenboden- und Kontinenzzentrums am Berliner Franziskus-Krankenhaus, gegenüber dem Science Media Center. In ihre Sprechstunde kämen vor allem Frauen, »die nicht aufgeklärt wurden und frustriert und traumatisiert sind, weil sie in die Entscheidungsprozesse nicht ausreichend einbezogen wurden.«

Wie Clara und Helene. Beide glauben, ihre Schicksale wären vermeidbar gewesen: wenn ihre Fragen nach einem Kaiserschnitt gehört worden wären. Wenn ihre Geburtsverletzungen nicht übersehen worden wären. Wenn ihre Dammrisse fachgerecht genäht worden wären.

»Wie man richtig diagnostiziert und versorgt, ist bekannt. Es wird nur nicht immer gemacht« Helene, 51, Mutter von drei Kindern

Auch bei Helene dauerte es Jahre, bis sie die richtige Diagnose erhielt. »Dammriss dritten Grades, dazu ein Defekt des Puborectalis-Muskels«, erzählt sie. Mehr als vier Jahre nach der dritten Geburt hat ein Spezialist ihren Schließmuskel repariert, den Levator ani genäht und verstärkt. Seitdem geht es ihr deutlich besser. Aber nur, solange sie körperliche Belastungen vermeidet. Joggen sei weiterhin ausgeschlossen. Geschlechtsverkehr: nur in einer bestimmten Seitenlage. Ein vaginaler Orgasmus: unmöglich.

Niemand könne sich vorstellen, wie sehr solche Beschwerden die Freiheit und Lebensfreude nehmen, sagt Helene. »Ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper.« Nach jedem Stuhlgang müsse sie nachreinigen. Und noch immer gehen oft unkontrolliert Winde ab, besonders wenn sie lacht, hustet oder niest. »Entwürdigend«, findet sie. Im Alter drohen Organsenkungen und zunehmende anale Inkontinenz. Doch von weiteren Operationen wurde der 51-Jährigen abgeraten: zu gering die Chancen auf Besserung.

»Ich möchte, dass meiner Tochter das nicht passiert«, wünscht sich die Österreicherin. »Wenn eine Frau über anale Inkontinenz klagt, muss das untersucht werden. Wie man richtig diagnostiziert und versorgt, ist bekannt. Es wird nur nicht immer gemacht«, sagt Helene. Ihr Appell an Ärztinnen und Ärzte: »hinhören und nachsehen.«

Hinweis der Redaktion: Die Namen der betroffenen Frauen wurden geändert.