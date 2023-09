Pflanzliche Ersatzprodukte: »In der Natur wachsen weder Seitanwürste noch Salamis an Bäumen«

© Maike Glöckner (Ausschnitt) Daniel Wefers | Der Professor für Lebensmittelchemie lehrt und forscht an der Martin-Luther-Universität Halle. Am Institut für Chemie leitet er den Arbeitskreis für Funktionelle Lebensmittel.

Das hängt vom jeweiligen Produkt ab. Aber nehmen wir noch mal Salami oder auch Kochschinken: Darin findet man so etwas wie Nitritpökelsalz, damit die Wurst unempfindlicher gegen bakteriellen Verderb wird und eine schöne Farbe bekommt. Bei diesem Konservierungsstoff wissen wir, dass er zur Bildung von Nitrosaminen führen kann. Diese Stoffe gelten als Krebs erregend. Allerdings kann auch ein Bakterienbefall eine große Gesundheitsgefahr darstellen. In den Ersatzprodukten werden als Zusatzstoffe häufig Verdickungsmittel eingesetzt. Die landen als Ballaststoffe im Dickdarm, da sie im Magen und Dünndarm nicht verdaut werden können. Wir sollten in der Debatte nicht vergessen, dass mit Ersatzprodukten herkömmliche hoch verarbeitete Lebensmittel ersetzt werden. Deshalb dürfen wir Fleischersatzprodukte nicht mit Gemüse vergleichen, sondern lediglich mit Fleisch.

Eine längere Liste von Zusatzstoffen bedeutet für Sie also nicht, dass ein Produkt automatisch künstlicher ist als ein anderes?

Für viele Menschen ist das Problem, dass sie die Zusatzstoffe überhaupt nicht einschätzen können. Ich verstehe, dass lange Listen mit unbekannten Namen verunsichern. Wenn man aber alles als »chemisch« definiert, was in der entsprechenden Zusammensetzung natürlicherweise nicht vorkommt, dann sollte man wissen, dass das für Fleischersatzprodukte ebenso gilt wie für das Original. In der Natur wachsen weder Seitanwürstchen an Bäumen noch Brühwürste oder Salami. All diese Produkte werden unter Verwendung zahlreicher Zutaten hergestellt. Beides ist, wenn man so will, chemisch. Aber ohne Chemie geht es in der Lebensmittelindustrie sowieso nicht.

Pflanzliche Lebensmittel können stark mit Pestiziden belastet sein, dafür werden Tiere mit Antibiotika behandelt. Wie stark sind die Stoffe später im Lebensmittel nachweisbar?

Geringste Konzentrationen an Rückständen in einem Produkt würde ich im Rahmen der Höchstgehalte nicht als Problem ansehen. Lebensmittel sind komplex zusammengesetzt aus Abertausenden von verschiedenen Molekülen. Zu sagen, »Ich esse jetzt lieber ein Stück Brühwurst statt eine Portion Gemüse«, weil in Letzterer Spuren von Pestiziden enthalten sind, wäre nicht sehr sinnvoll. Es gibt Risikobewertungen für Pestizidrückstände. Außerdem sind in Gemüse sehr viele gesunde Stoffe enthalten, die überwiegen eindeutig. Und bezüglich der Höchstgehalte würde ich mich auf unser Lebensmittelkontrollsystem verlassen. Die großen Handelsketten prüfen ihre Produkte in der Regel noch mal selbst.

Und andersherum: Wie ist es um die Antibiotika im Fleisch bestellt?