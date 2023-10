Verkohlte Schriftrollen: KI macht das Unlesbare lesbar

2019 präsentierte Seales dann auf einer Konferenz in Malibu zum ersten Mal die Aufnahme eines Buchstabens, der in der zweiten Lage eines Papyrusfragments verborgen liegt. Noch im selben Jahr konnte das Team aus Kentucky zwei vollständige herculanische Papyrusrollen am Diamond Light Source, einem Teilchenbeschleuniger im englischen Oxfordshire, durchleuchten lassen. Für den Transport der Rollen, die im Institut de recherche et d'histoire des textes in Paris aufbewahrt werden, musste eine Genehmigung eingeholt werden, der – bisher jedenfalls – ein jahrelanger bürokratischer Prozess vorausging. Das Scanergebnis schuf jedoch die Grundlage für den jetzigen Forschungserfolg: Das Synchrotron produzierte hochaufgelöste Bilder von bislang unerreichter Qualität.

© Vesuvius Challenge (Ausschnitt)

© Vesuvius Challenge (Ausschnitt) Enthüllt | Drei Zeilen in Griechisch und das Wort »πορφύ̣ρ̣ας̣« (sprich: »porphyras«), zu Deutsch »purpurfarbene Kleidung« oder »Purpurfärbemittel«, machten die beiden KI-Experten Luke Farritor und Youssef Nader unabhängig voneinander sichtbar. Das Wenige stellt bereits einen Durchbruch für das Forschungsfeld dar.

Zugleich konnte Seales' Team seine selbstlernenden Algorithmen Schritt für Schritt weiterentwickeln. Was aber bislang fehlte, war ein echter Durchbruch.

Ein Wettbewerb beschleunigte die Forschung

Im März 2023 wurde daher die Vesuvius Challenge ausgerufen – ein Wettbewerb finanziert von zwei Unternehmern aus der Tech-Branche und organisiert von Seales‘ EduceLab. Für neue Erkenntnisse lobten die Gründer mehrere Geldprämien aus. Dieses Format erwies sich als unerwarteter Forschungsmotor – plötzlich gab es im Monatstakt neue Ergebnisse, wo jahrelang Stillstand herrschte.

Seit Beginn des Wettbewerbs haben die Sponsoren bereits vielfach kleine Preisgelder vergeben – vor allem für Fortschritte, die den Werkzeugkasten der Papyruserkennung erweiterten. Der Hauptpreis von 700 000 US-Dollar ist für den ersten Teilnehmenden vorgesehen, der noch innerhalb 2023 vier Passagen von je 140 Buchstaben in den Rollen lesbar machen kann. Rund hundert Teams tauschen sich derzeit in Foren untereinander aus, um Fortschritte zu erzielen.

So beschäftigen sich Gruppen von »Segmentierern« damit, die gescannte Schriftrolle am Computer in einzelne Schichten zu zerlegen. Das schuf die Grundlage, den »morphologischen Kontrast« zu entdecken. Der Physiker und Unternehmer Casey Handmer stieß als Erster darauf: Er hatte sich stundenlang durch Aufnahmen geklickt und Stellen herangezoomt, bis ihm schwache Hinweise auf Buchstaben auffielen. Auf der Papyrusoberfläche machte er ein »crackle pattern« aus – Stellen, an denen sich Risse gebildet hatten, wie in Schlamm, der in der Sonne trocknet. Und jene aufgerauten Flächen ergaben die Form von Buchstaben.

© UK Photo (Ausschnitt) Scan einer Schriftrolle | Der Informatikprofessor Brent Seales von der University of Kentucky (rechts) forscht seit zwei Jahrzehnten über die Schriftrollen aus Herculaneum, links von ihm Projektleiter Seth Parker. Durch einen Wettbewerb, für den Sponsoren Preisgelder von insgesamt einer Million US-Dollar auslobten, konnten nun Forschungserfolge gefeiert werden.

Mehrere Teilnehmende arbeiteten an Handmers Beobachtung weiter – am erfolgreichsten der 21-jährige Luke Farritor, der an der University of Nebraska–Lincoln studiert und zeitweise als Praktikant beim privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX tätig war. Er trainierte seinen Algorithmus auf ebendieses Muster.