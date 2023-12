Meisenknödel und Co: Körner mit Nebenwirkungen

»Von Futterstellen im Garten kann man keinen großen Beitrag zum Artenschutz erwarten« Angelika Nelson, Ornithologin

Dazu gehören vor allem flexible Anpassungskünstler wie Finken, Meisen und Amseln, Rotkehlchen, Kleiber und Buntspechte, die sich zumindest im Winter von Samen ernähren. Auch Haussperlinge nehmen das Futterangebot in Gärten und auf Balkons dankbar an. Diese geselligen Vögel sind in Deutschland in den letzten Jahren zwar massiv zurückgegangen. Doch ob Meisenknödel und Co daran etwas ändern können, ist zumindest zweifelhaft. Denn was den Tieren fehlt, sind vor allem Brutplätze und Verstecke. So bieten moderne Hausfassaden kaum noch Spalten und Nischen, die als Kinderstube in Frage kämen. Und es gibt auch immer weniger Hecken, in die ein Spatzentrupp auf Nahrungssuche bei Gefahr flüchten könnte.

Andere Arten scheinen dagegen durchaus von den Schlemmerbüfetts zu profitieren. Etliche Studien bescheinigen den gefütterten Tieren einen besseren Gesundheitszustand, eine höhere Überlebensrate und mehr Nachwuchs als Artgenossen, die sich mit dem natürlichen Nahrungsangebot begnügen müssen.

So hat ein Team um Travis Wilcoxen von der Millikin University im US-Bundesstaat Illinois die Gesundheit von Vögeln in Waldstücken mit und ohne Futterstellen verglichen. Erstere waren dabei generell in einem besseren körperlichen Zustand. Sie zeigten weniger Stresssymptome, ihre Federn wuchsen schneller und ihr Blut enthielt mehr gesundheitsfördernde Antioxidanzien. Zehn Monate nach dem Ende der Fütterungen waren diese Unterschiede jedoch wieder verschwunden. Offenbar waren sie also tatsächlich durch das zusätzliche Nahrungsangebot zu Stande gekommen.

Gefahren im Schlaraffenland

Allerdings zeigte die gleiche Studie auch eine Schattenseite solcher Wildtier-Restaurants: Bei den Besuchern traten deutlich mehr Infektionskrankheiten auf. Dieser Effekt ist anderenorts ebenfalls nachgewiesen. Wo mehr Vögel zusammenkommen als üblich, steigt das Ansteckungsrisiko. Und da sich an den Futterstellen auch Arten treffen, die sonst wenig miteinander zu tun haben, können die Erreger besonders leicht die Artgrenzen überwinden.