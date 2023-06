Temperaturrekord: Warum der Nordatlantik so extrem warm ist

Aus noch unbekannten Gründen jedoch sind die Passatwinde über dem Atlantik gegenwärtig recht schwach, und vergleichsweise wenig Staub hängt in der Luft. Auch das könnte zu mehr Sonneneinstrahlung und höheren Oberflächentemperaturen beigetragen haben, vermutete auf Twitter der Klimaforscher Michael Mann. Die schwächeren Passatwinde können außerdem das warme Wasser nicht mehr von der Westküste Afrikas wegdrücken, so dass kein kühles Wasser aus der Tiefe aufsteigen kann, was ebenfalls die Temperaturen dort steigen lässt.

Das Atlantikwasser kommt nach Deutschland

Rätselhaft ist dagegen ein weiterer vermuteter Einfluss: der beginnende El-Niño-Zustand im tropischen Pazifik. Dieses natürliche Wettermuster, bei dem sich ungewöhnlich warmes Wasser im Zentralpazifik und vor der Küste Südamerikas sammelt, stellt sich in unregelmäßigen Abständen alle paar Jahre ein und verursacht neben Wetterkapriolen in vielen Weltregionen wie Ostaustralien, Südasien oder dem Horn von Afrika auch höhere globale Temperaturen sowohl in der Atmosphäre wie in den Ozeanen. Nach drei Jahren La Niña – selbst ein sehr ungewöhnliches Ereignis – sind die Meerestemperaturen im zentralen und östlichen tropischen Pazifik über den Schwellenwert für El Niño angestiegen.

Die Fachleute der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA (NOAA) rechnen damit, dass die Anomalie sich bis zum Winter nach und nach verstärkt. Das könnte die globale Durchschnittstemperatur im Lauf des Jahres um bis zu ein viertel Grad erhöhen. Allerdings setzen die Auswirkungen von El Niño normalerweise nicht so früh ein. Für gewöhnlich dauert es bis nach dem Höhepunkt des Klimaphänomens, bis die zusätzliche Wärme in Atmosphäre und Ozeanen ankommt. Welche Rolle El Niño für die aktuelle Wärme im Nordatlantik spielt oder ob sein Einfluss womöglich in den nächsten Monaten den Temperaturen noch einen weiteren Schub gibt, ist deswegen bislang unklar.

Unsicher ist zudem, welche Auswirkungen die hohen Temperaturen auf das Wetter in Europa haben. Womöglich spielen sie schon in der nächsten Woche eine gewisse Rolle. Höhere Wassertemperaturen lassen mehr Wasser über dem subtropischen Atlantik verdunsten, und diese feuchte, warme Luft wird wohl in den nächsten Tagen an der Vorderseite eines Tiefdruckgebiets von Südwesten nach Deutschland strömen. Neben den Temperaturen, die dann im Westen 30 Grad Celsius erreichen können, steigt die Wahrscheinlichkeit von Unwettern und heftigen Gewitterregen, zusätzlich befeuert vom verdunsteten Atlantikwasser.