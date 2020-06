Reproduktionszahl: Warum es noch keinen neuen Corona-Lockdown gibt

Da der Vier-Tage-R-Wert von Beginn an recht stark schwankte, was in den Medien und in der Bevölkerung viel Verwirrung erzeugte, veröffentlicht das RKI seit Mitte Mai zusätzlich einen Sieben-Tage-R-Wert. Der unterscheidet sich lediglich in der Größe der beiden Zeiträume, aus deren summierten Erkrankungszahlen der R-Wert gebildet wird. So sollen kurzfristige Schwankungen von R geglättet werden und ein klareres Bild der Gesamtentwicklung entstehen. Entsprechend weiter zurück liegen dann natürlich die Infektionsgeschehen, die in diesen stabilen R-Wert eingehen.

Kleine Ausbrüche zeigen große Wirkung – sind aber kontrollierbar

Woran liegt es also, dass R nun über 2 liegt? An den lokalen Ausbrüchen in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf sowie den Stadtkreisen Magdeburg und Neukölln. So haben sich mindestens 1300 Mitarbeiter der Fleischfabrik Tönnies in Gütersloh mit Sars-CoV-2 angesteckt. Die meisten der Mitarbeiter leben in Gemeinschaftsunterkünften in Gütersloh und Warendorf. Hinzu kommt ein Ausbruch in einem Wohnblock in Berlin-Neukölln mit bisher 94 Neuinfektionen. Auch in Magdeburg hatten sich während der vergangenen Tage mehr als 80 Menschen mehrerer Wohnblöcke infiziert.

Die Situation ist also eine ganz andere als Mitte März: Zum einen wirken sich die lokalen Neuinfektionen deutlich auf die Reproduktionszahl aus, weil die Gesamtzahl so gering ist. Zum anderen sind solche lokalen Ausbrüche mit höherer Wahrscheinlichkeit nachvollziehbar und damit kontrollierbar. Entsprechend schnell könnte R dann wieder unter 1 sinken. Ein neuer bundesweiter Lockdown ist daher nicht nötig – vorerst. Denn einmal mehr hat Sars-Cov-2 bewiesen: Es verbreitet sich schnell, wenn man es lässt.