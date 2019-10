Tote in den USA: Warum machen E-Zigaretten die Lunge krank?

Larsens Ergebnisse passen aber wiederum zu Studien an Mäusen, durchgeführt von der Pulmologin Farrah Kheradmand vom Baylor College of Medicine in Houston. In den Makrophagen in der Lunge von Mäusen, die E-Zigarettendampf ausgesetzt waren, fand ihr Team Ansammlungen von Lipiden. Die Wissenschaftler führen deren Ursprung auf den Abbau des so genannten Surfactants zurück. Dabei handelt es sich um eine lipidreiche, oberflächenaktive Substanz, die von der Lunge produziert wird.

Das legt laut Kheradmand nahe, dass das Dampfen jene Zellen schädigt, die Atemwege auskleiden und helfen, das Surfactant intakt zu halten. Sie hofft nun, den Tierversuch mit E-Zigarettendampf wiederholen zu können, der α-Tocopherylacetat enthält: eine ölige Chemikalie, die als mögliche Ursache für die »Dampfer-Krankheit« unter Verdacht ist. Andere Forscher planen ähnliche Experimente.

Steven Rowe, Pulmologe an der University of Alabama in Birmingham, will dagegen mit Versuchen an Frettchen herausfinden, wie verdächtige Substanzen den Ionentransport in menschlichen Lungenzellen beeinflussen. Und Quan Lu, ein Lungenbiologe an der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, Massachusetts, möchte nachsehen, welche Gene in den Lungenzellen von Dampfern ein- oder ausgeschaltet sind. Er hofft, dass er für sein Experiment Gewebeproben von erkrankten Menschen bekommt.

Viel Forschung nötig

Kheradmand jedoch dämpft die Hoffnung auf schnelle Antworten und mahnt zu Geduld: Ihre erste Mäusestudie dauerte dreieinhalb Jahre. »Die Wissenschaft wird irgendwann gewinnen«, sagt Albert Rizzo, Chefarzt der American Lung Association in Chicago. »Aber ich glaube, es wird nicht so schnell gehen, wie die Leute es sich wünschen.«

Umso mehr mühen sich die Forscher nun, die in E-Zigaretten enthaltenen Chemikalien zu katalogisieren. Das ist keine einfache Aufgabe, denn es gibt inzwischen Tausende von Produkten und eine eigene Kultur von Nutzern. Sie basteln an E-Zigaretten und ihrem Inhalt herum, um Eigenschaften wie Geschmack oder Dampfmenge zu beeinflussen. »Da haben wir eine harte Nuss zu knacken«, sagt Larsen. »Die Wissenschaft muss herausfinden, was in all diesen Sachen drin ist.«

Die Bandbreite der Chemikalien, denen Dampfer ausgesetzt sind, sei überwältigend, sagt die Verhaltensforscherin Mignonne Guy von der Virginia Commonwealth University in Richmond. Ihr Labor hat Youtube-Videos und andere Onlinequellen untersucht, um zu verstehen, wie E-Zigaretten-Nutzer ihre Geräte modifizieren, und fand heraus, dass sie alles verändern – von der Hitze ihrer E-Zigaretten bis hin zu den Stoffen, die im so genannten Liquid enthalten sind. In mindestens einem Fall befand sich in der Kartusche sogar flüssiges Viagra.