Neue Erklärung: Warum Insekten wirklich ums Licht kreisen

Seitdem Homo sapiens in der Nacht für künstliches Licht sorgt, beobachtet er auch ein rätselhaftes Verhalten der Tierwelt: In scheinbar suizidaler Manier stürzen sich die Insekten aus der Umgebung um die Lichtquelle und verglühen entweder im Feuer oder kreisen so lange um den hellen Fleck, bis sie vor Erschöpfung abstürzen. Dafür hat eine Forschergruppe nun eine neue Erklärung vorgeschlagen, die sie mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras und Motion-Capture-Sensoren gewonnen hat.

Verantwortlich sei demnach der Lichtrückenreflex, schreibt das Team im Fachjournal »Nature Communication«: Der Reflex bringe normalerweise die Tiere dazu, sich immer so auszurichten, dass ihr Rücken in Richtung auf die hellste Stelle in der Umgebung zeigt. Auf diese Weise können die Insekten eine horizontale Fluglage einnehmen, denn üblicherweise ist die hellste Stelle der Nachthimmel – nicht aber, wenn der Mensch die Lampe anknipst.

Dann ist die hellste Stelle der Umgebung eine punktförmige Lichtquelle. Der Reflex sorgt so für ein ewiges Kreisen um das Licht. Dieses charakteristische Flugmanöver – Rücken zum Licht, Beine nach außen – beobachtete die Gruppe um Samuel Fabian vom Imperial College London und Yash Sondhi von der Florida International University in Miami mit Hilfe ihrer Kameratechnik, sogar bei Insektengruppen, die normalerweise nicht nachts unterwegs sind, wie Libellen oder Tagfaltern.