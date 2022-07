Covid-19: Erste Therapien gegen den Geruchsverlust

Behandlungen in der Testphase

In der Zwischenzeit werden zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten erforscht, häufig in kleinen klinischen Studien. Noch sind diese Therapien aber in der Frühphase, so dass die meisten Wissenschaftler vorerst nur ein Geruchstraining empfehlen. Dabei erhalten die Patienten Proben von stark riechenden Substanzen, an denen sie riechen und versuchen sollen, sie zu identifizieren, um die Weitergabe der Geruchssignale zu fördern. Diese Methode scheine jedoch nur bei Menschen mit partiellem Geruchsverlust zu funktionieren, sagt Reed. Das bedeute, ergänzt Valentina Parma, dass sie etwa einem Drittel der Menschen helfe, die nach Covid-19 mit einer chemosensorischen Störung zu kämpfen haben.

Um Behandlungsmöglichkeiten für alle anderen zu finden, forschen viele Teams am Einsatz von entzündungshemmenden Steroiden. Es ist bekannt, dass Covid-19 umfangreiche Entzündungsreaktionen auslöst, was bei der Störung des Geruchsempfindens eine Rolle spielen dürfte. Theoretisch könnten Steroide also helfen – in der Praxis waren die Ergebnisse bisher jedoch enttäuschend. In einer Studie aus dem Jahr 2021 zum Beispiel bekamen 100 Menschen mit Post-Covid-Anosmie ein Geruchstraining. Fünfzig von ihnen erhielten zusätzlich ein Nasenspray mit dem Steroid Mometasonfuroat, während die anderen 50 Probanden als Kontrollgruppe dienten. Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen.

Plättchenreiches Plasma wird als weitere therapeutische Möglichkeit angesehen. Es wird aus dem eigenen Blut der Patienten hergestellt und ist reich an biochemischen Stoffen, die die Heilung fördern könnten. Eine im Jahr 2020 veröffentlichte Pilotstudie untersuchte sieben Patienten, denen plättchenreiches Plasma in die Nase injiziert wurde. Bei fünf von ihnen trat nach drei Monaten eine Besserung ein. Auch eine im Februar dieses Jahres erschienene Vorabveröffentlichung stellte bei 56 Personen fest, dass plättchenreiches Plasma die Geruchsempfindlichkeit erhöht. Dies sind jedoch »wirklich niedrige Zahlen«, gibt Carl Philpott zu bedenken, ein Nasen- und Nebenhöhlenspezialist an der University of East Anglia im englischen Norwich. Ein US-amerikanisches Team hat nun eine größere Studie in Angriff genommen.

Im Gegensatz zu den Covid-19-Impfstoffen, die aufgrund der enormen staatlichen Unterstützung mit beispielloser Geschwindigkeit entwickelt und getestet wurden, kommen die Behandlungen für die chemosensorischen Störungen, die nach Covid-Erkrankungen auftreten, nur schleppend voran. Philpott befindet sich in der Anfangsphase einer kleinen Studie zu Vitamin A, das früheren Experimenten zufolge auch bei anderen Formen des Geruchsverlusts helfen könnte. »Die Studie wird den Rest dieses Jahres in Anspruch nehmen, und wir werden wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres brauchen, um die Daten zu analysieren und einen Bericht zu erstellen«, sagt Philpott. »Wenn wir eine positive Auswirkung feststellen, wird unsere nächste Aufgabe darin bestehen, weitere Mittel zu beantragen, um eine umfassendere Studie durchzuführen.«