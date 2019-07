Verhaltensmedizin: Was uns guttut, ist kulturabhängig

Dass positive Gefühle im Allgemeinen mit besserer Gesundheit einhergehen, war schon bekannt – in der westlich geprägten Psychologie habe man darunter aber meist nur Emotionen mit einem erhöhten Erregungsniveau verstanden, schreiben Clobert und ihre Kolleginnen. Die Analyse zeige jedoch, dass der Zusammenhang zwischen angenehmen Aktivitäten und körperlicher Gesundheit kulturabhängig sei.

Einen ähnlichen kulturellen Unterschied ergaben bereits Studien zu negativen Gefühlen: Wer diese häufiger erlebt, leidet grundsätzlich stärker unter Erkrankungen, Schmerzen und Müdigkeit. Dieser Zusammenhang ist in individualistischen Gesellschaften wie in den USA jedoch deutlich stärker ausgeprägt als in kollektivistischen, asiatischen Kulturen, die negative Emotionen offenbar nicht so stark vermeiden.